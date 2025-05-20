Дата презентации суперфлагмана Nothing Phone (3) раскрыта

Фархад

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В прошлом месяце глава Nothing Карл Пей заявил, что первый по-настоящему флагманский смартфон бренда — Nothing Phone (3) — выйдет в третьем квартале 2025 года. Но точных сроков не было. Теперь же стартап раскрыл дату презентации.

Nothing выпустила короткий видеоролик в X, в подписи к которому говорится, что Phone (3) появится в июле. Судя по ролику, ивент состоится 3 июля. Кроме того, мы уже знаем, что смартфон будет стоить около 800 фунтов стерлингов. Это ~$1070 по текущему курсу. Карл Пей объяснил такой прайс наличием «премиальных материалов», «значительными улучшениями производительности» и «программным обеспечением, которое действительно выведет всё на новый уровень».

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Скорее всего, бренд начнёт постить тизеры Nothing Phone (3) в преддверии презентации.
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Источник:
GSM Arena
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