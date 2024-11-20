Дата выхода iPhone SE 4 подтверждена. Готовьте кошельки к звонкому величию

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Компания Apple с большой вероятностью представит iPhone SE 4-го поколения в марте 2025 года. Об этом пишет MacRumors. Компания Apple с большой вероятностью представит iPhone SE 4-го поколения в марте 2025 года. Об этом пишет MacRumors. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, свежий инсайд от команды Barclays подтвердил сроки выхода следующей бюджетки от Apple. Несколько сотрудников отправились в Азию и встретились с несколькими производителями и поставщиками компонентов для компании. Эти беседы ясно показали: iPhone SE 4 с собственным «яблочным» 5G-модемом должен быть представлен ближе к концу первого квартала 2025 года. Поскольку три предыдущие версии SE были представлены в марте, логично ожидать релиза «четверки» в том же месяце.Ожидается, что iPhone SE соберет в себе всё необходимое из разных поколений айфонов, при этом будет стоить более разумных денег. Среди прочего, смартфон получит современный корпус от iPhone 14, OLED-матрицу диагональю 6,1 дюйма, Face ID, порт USB-C, 8 Гб ОЗУ и один из самых свежих чипов А-серии. Если Apple сможет удержать ценник ниже 500 долларов, то новинка порвет среднебюджетный сегмент и будет иметь большой успех у покупателей.