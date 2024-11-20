Дата выхода iPhone SE 4 подтверждена. Готовьте кошельки к звонкому величию

Фото: MacRumors
Компания Apple с большой вероятностью представит iPhone SE 4-го поколения в марте 2025 года. Об этом пишет MacRumors.
Ожидается, что iPhone SE соберет в себе всё необходимое из разных поколений айфонов, при этом будет стоить более разумных денег. Среди прочего, смартфон получит современный корпус от iPhone 14, OLED-матрицу диагональю 6,1 дюйма, Face ID, порт USB-C, 8 Гб ОЗУ и один из самых свежих чипов А-серии. Если Apple сможет удержать ценник ниже 500 долларов, то новинка порвет среднебюджетный сегмент и будет иметь большой успех у покупателей.