Дату презентации складных флагманов Samsung Galaxy раскрыли раньше срока. Ещё и Galaxy Z Flip 8 показали со всех сторон

Фархад


В сеть утекли CAD-рендеры будущей раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 8 и наиболее вероятная дата презентации новых складных устройств бренда. Изображения опубликовал инсайдер OnLeaks, и по ним видно, что Samsung решила не трогать внешний вид и оставить знакомый форм-фактор без экспериментов.

Если коротко, нас ждёт копия прошлогоднего Flip 7. По габаритам у Galaxy Z Flip 8 все максимально близко к предыдущему поколению. В сложенном виде толщина немного уменьшилась до 13,2 мм против 13,7 мм у Flip 7. Внешний экран остается на 4,1 дюйма, а основной — на 6,9 дюйма. Расположение камер и других элементов также останется без изменений.



Похоже, главными изменениями в Galaxy Z Flip 8 станут более мощный чип, новые расцветки и ИИ-функции. Это вполне в духе Samsung сохранить двухгодичный цикл дизайна. Напомним, в прошлый раз редизайн пришёлся именно на Flip 7.

Параллельно с этим появилась и дата презентации. По данным Korea Economic TV, новые складные смартфоны — Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и необычный Galaxy Fold Wide — покажут уже 22 июля в Лондоне. Скорее всего, Samsung официально объявит дату уже в следующем месяце.
Источник:
Sammyfans
