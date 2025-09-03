Дайте две! Xiaomi выпустила бесщёточную дрель Mijia Brushless Drill 2







Китайский производитель годных инструментов Xiaomi порадовал работяг внезапным релизом бесщёточной дрели Mijia Brushless Drill 2, предназначенной для домашнего использования. Теперь работать можно не только на работе, но и дома!

Дрель Xiaomi Mijia Brushless Drill 2 оснащена моторчиком с максимальным крутящим моментом 50 Н·м и скоростью вращения до 1700 об/мин. По сравнению с предыдущим поколением, крутящий момент этой модели увеличился на 66%, а скорость — на 21%. Xiaomi также оснастила девайс аккумулятором на 1900 мАч, что позволяет просверлить до 200 отверстий или закрутить под 600 шурупов на одной зарядке.Ещё один плюс — самоблокирующийся патрон для надежного захвата сверл во время работы. Дрель также оснащена планетарным редуктором из высокоуглеродистой стали, рассчитанным на высокие нагрузки и высокую частоту использования. Инструмент предлагает 32 скорости, между которыми можно переключаться с ручки. Дрель также оснащена умным чипом, который автоматически регулирует выходной крутящий момент в автоматическом режиме. Подсветка в ней тоже есть.В набор Xiaomi Mijia Brushless Drill 2 входят сплавные сверла Overlord для общего сверления, керамические сверла для плитки и 16 отверточных головок: Phillips, плоские, Torx, Pozidriv, квадратные, треугольные и шестигранные. Плюс есть магнитный удлинитель и кабель USB-C для зарядки.Старт продаж Xiaomi Mijia Brushless Drill 2 намечен на следующую среду, а цена составляет всего 279 юаней (~$39). Ждём, когда чудо-дрель доберётся до наших маркетплейсов.