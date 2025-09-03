Дайте две! Xiaomi выпустила бесщёточную дрель Mijia Brushless Drill 2

Китайский производитель годных инструментов Xiaomi порадовал работяг внезапным релизом бесщёточной дрели Mijia Brushless Drill 2, предназначенной для домашнего использования. Теперь работать можно не только на работе, но и дома!
Ещё один плюс — самоблокирующийся патрон для надежного захвата сверл во время работы. Дрель также оснащена планетарным редуктором из высокоуглеродистой стали, рассчитанным на высокие нагрузки и высокую частоту использования. Инструмент предлагает 32 скорости, между которыми можно переключаться с ручки. Дрель также оснащена умным чипом, который автоматически регулирует выходной крутящий момент в автоматическом режиме. Подсветка в ней тоже есть.
В набор Xiaomi Mijia Brushless Drill 2 входят сплавные сверла Overlord для общего сверления, керамические сверла для плитки и 16 отверточных головок: Phillips, плоские, Torx, Pozidriv, квадратные, треугольные и шестигранные. Плюс есть магнитный удлинитель и кабель USB-C для зарядки.
Старт продаж Xiaomi Mijia Brushless Drill 2 намечен на следующую среду, а цена составляет всего 279 юаней (~$39). Ждём, когда чудо-дрель доберётся до наших маркетплейсов.