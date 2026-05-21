Даже лучше, чем в iPhone: как красиво настроить шторку One UI 8.5 на Samsung Galaxy

Фархад


С недавним релизом One UI 8.5 у владельцев смартфонов Samsung Galaxy появилось заметно больше возможностей кастомизации. Часть изменений чисто визуальные, но есть и реально полезные функции, которые позволяют полностью переделать панель быстрого доступа под себя. Рассказываем, как включить скрытые настройки и сделать шторку One UI намного удобнее и красивее.

Многие пользователи Samsung даже не подозревают, насколько сильно можно изменить интерфейс One UI без рут-прав и сторонних лаунчеров. Через фирменный набор Good Lock можно буквально собрать собственную панель быстрого доступа: поменять фон, добавить прозрачность, изменить размеры элементов, включить отображение процентов громкости и яркости, а также настроить внешний вид переключателей.

Но перед настройкой нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, смартфон должен быть обновлен до One UI 8.5 с актуальными патчами безопасности. Во-вторых, потребуется обновить Galaxy Store и установить фирменное приложение Good Lock от Samsung. После этого нужно скачать модуль QuickStar — именно он отвечает за кастомизацию панели уведомлений и быстрых переключателей.

Теперь можно приступать к кастомизации:
  • Запустите Good Lock, перейдите во вкладку с модулями выберите QuickStar;
  • Активируйте модуль и войдите в меню «Редактировать стиль панели»;
  • Тут можно поставить собственное изображение для каждого элемента шторки, добавить рамки и изменить стиль карточек и кнопок;

  • Теперь вернитесь назад в QuickStar и выберите «Расширенные настройки»;
  • Тут можно включить изменение размера каждого элемента панели, а также включить проценты яркости и громкости;

  • Последние две опции в QuickStar позволяют скрывать значки в верхней панели (сеть, сигнал, Wi-Fi), а также менять расположение часов.


Особенно эффектно в шторке смотрятся минималистичные или полупрозрачные картинки в стиле iOS 26 и Pixel UI. Также вы можете перестроить расположение кнопок, чтобы панель выглядела чище и аккуратнее.



Как видите, с помощью Good Lock и QuickStar можно полностью преобразить One UI 8.5 без сложных модификаций системы. Samsung фактически позволяет настроить интерфейс Galaxy полностью под себя даже без установки непонятных тем.
