Даже лучше, чем в iPhone: как красиво настроить шторку One UI 8.5 на Samsung Galaxy

С недавним релизом One UI 8.5 у владельцев смартфонов Samsung Galaxy появилось заметно больше возможностей кастомизации. Часть изменений чисто визуальные, но есть и реально полезные функции, которые позволяют полностью переделать панель быстрого доступа под себя. Рассказываем, как включить скрытые настройки и сделать шторку One UI намного удобнее и красивее.Многие пользователи Samsung даже не подозревают, насколько сильно можно изменить интерфейс One UI без рут-прав и сторонних лаунчеров. Через фирменный набор Good Lock можно буквально собрать собственную панель быстрого доступа: поменять фон, добавить прозрачность, изменить размеры элементов, включить отображение процентов громкости и яркости, а также настроить внешний вид переключателей.Но перед настройкой нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, смартфон должен быть обновлен до One UI 8.5 с актуальными патчами безопасности. Во-вторых, потребуется обновить Galaxy Store и установить фирменное приложение Good Lock от Samsung. После этого нужно скачать модуль QuickStar — именно он отвечает за кастомизацию панели уведомлений и быстрых переключателей.Теперь можно приступать к кастомизации:Особенно эффектно в шторке смотрятся минималистичные или полупрозрачные картинки в стиле iOS 26 и Pixel UI. Также вы можете перестроить расположение кнопок, чтобы панель выглядела чище и аккуратнее.Как видите, с помощью Good Lock и QuickStar можно полностью преобразить One UI 8.5 без сложных модификаций системы. Samsung фактически позволяет настроить интерфейс Galaxy полностью под себя даже без установки непонятных тем.