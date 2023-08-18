Даже не вздумайте спать со своим iPhone во время зарядки. Последствия могут быть очень плачевными

«Разумно пользуйтесь устройством и избегайте ситуаций, при которых Ваша кожа длительное время соприкасается с устройством, его адаптером питания или беспроводным зарядным устройством, когда они работают или подключены к источнику питания. Например, когда устройство, адаптер питания или беспроводное зарядное устройство подключены к источнику питания, не нужно спать на них, класть их под одеяло, подушку или закрывать их телом. Во время использования или зарядки iPhone, адаптер питания и беспроводные зарядные устройства должны находиться в хорошо проветриваемом месте. Следует проявить особую осторожность в том случае, если Ваше физическое состояние не позволяет Вам ощущать температуру нагревания устройств».

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Компания Apple обновила страницу руководства по эксплуатации iPhone, добавив новое предупреждение об опасности возгорания, которое может привести к травмам или повреждению телефона и другого имущества.В обновлённом документе производитель просит пользователей не спать рядом с iPhone, подключёнными к источнику питания.Apple также предостерегает от зарядки iPhone рядом с жидкостями и просит пользователей немедленно выбрасывать поврежденные зарядные устройства.Вероятно, на обновление мануала компанию подтолкнули недавние ситуации со взрывами смартфонов Xiaomi и Redmi в Индии.