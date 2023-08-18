Даже не вздумайте спать со своим iPhone во время зарядки. Последствия могут быть очень плачевными

Фархад
iPhone

Компания Apple обновила страницу руководства по эксплуатации iPhone, добавив новое предупреждение об опасности возгорания, которое может привести к травмам или повреждению телефона и другого имущества.

В обновлённом документе производитель просит пользователей не спать рядом с iPhone, подключёнными к источнику питания.

«Разумно пользуйтесь устройством и избегайте ситуаций, при которых Ваша кожа длительное время соприкасается с устройством, его адаптером питания или беспроводным зарядным устройством, когда они работают или подключены к источнику питания. Например, когда устройство, адаптер питания или беспроводное зарядное устройство подключены к источнику питания, не нужно спать на них, класть их под одеяло, подушку или закрывать их телом. Во время использования или зарядки iPhone, адаптер питания и беспроводные зарядные устройства должны находиться в хорошо проветриваемом месте. Следует проявить особую осторожность в том случае, если Ваше физическое состояние не позволяет Вам ощущать температуру нагревания устройств».

Apple также предостерегает от зарядки iPhone рядом с жидкостями и просит пользователей немедленно выбрасывать поврежденные зарядные устройства.

Вероятно, на обновление мануала компанию подтолкнули недавние ситуации со взрывами смартфонов Xiaomi и Redmi в Индии.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+4283
Gabriel
Такие пункты вносят в инструкции для того чтобы избежать многомиллионных исков от пользователей поданых в суды по делу и не по делу.
Сегодня в 20:29
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Misha Gynin
–48
Misha Gynin
Правильно, спать с устройством подключенным в сеть могут только владельцы андройд смартфонов☝️
31 минуту назад
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