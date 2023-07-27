Даже не пытайтесь рыбачить без этого приспособления — жизнь разделится на «до» и «после»

Фото: Chasing Innovation



В Китае создали незаменимый гаджет для рыбаков — подводный дрон с камерой слежения. О нем рассказали в New Atlas.



Согласно источнику, Chasing Fish F1 Pro собрала китайская компания Chasing Innovation, которая специализируется на дронах. Девайс представляет собой небольшую подводную лодку с радиоуправлением, которая способна показать вам самые рыбные места водоема.





Процесс выглядит так. Рыбак запускает дрон, подключается к пульту с помощью смартфона и видит всё, что происходит под водой. Далее через прямую трансляцию с камеры 360 градусов нужно найти стаю рыбы и забросить туда снасти. Увидеть расположение дрона несложно: верхняя половина его корпуса раскрашено ярко-желтым цветом. При этом девайс оснащен GPS, то есть его локацию можно сохранить и воспользоваться ею при следующей ловле.Сейчас Chasing Fish F1 Pro собирает средства на Indiegogo: все желающие могут дать производителю по $519 сейчас, либо купить готовый продукт после релиза за $799.