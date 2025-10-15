Даже не вздумайте покупать MacBook в Европе. Тим Кук продолжает мстить за порт USB в iPhone

Фархад

m5

Наверняка читатели iGuides уже знают, что Еврокомиссия всячески давит на Apple, из-за чего некоторые функции в этих странах недоступны. Но сегодня компания перешла на новую фазу «борьбы за экологию». Согласно информации официального интернет-магазина Apple, новый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5 лишился комплектной зарядки.

Обратите внимание, что теперь MacBook (как и iPad) продаются без зарядных устройств в европейских странах, включая Великобританию, Ирландию, Германию, Италию, Францию, Испанию, Нидерланды, Норвегию и другие. Зато кабель MagSafe 3 входит в комплект, но вот за адаптер придётся заплатить от 59 евро.

В США, Канаде, Китае, ОАЭ, Японии и всех других странах за пределами ЕС новый MacBook Pro поставляется с адаптером питания мощностью 70 Вт.
2
Комментарии

tellurian
+2657
tellurian
Макбуки в общем и не возили из Европы. США или ОАЭ. Тем более там можно заказать российскую клавиатуру по умолчанию.
Сегодня в 18:53
#
Volnorez Uraganov
+117
Volnorez Uraganov
Я худею с этих производителей, крохоборы, скоро наверно без процессора будут продавать , из старого мол переставите и все ок будет и экологичней гораздо
Сегодня в 19:03
#
WannaGetHigh
+147
WannaGetHigh Volnorez Uraganov
Это действительно проблема? Я без негатива, если что. У меня просто столько кАбелей и блоков скопилось, что уже «девать некуда», тупо лежат некоторые чуть ли не «нулевые».
14 минут назад
#
+1028
hate_u WannaGetHigh
Зависит от того как часто вы меняете девайсы. Например у меня осталась зарядка от 5 айфона на 1А. И что ей теперь заряжать ? Использую ее для мелких устройств, которые не рекомендуется заряжать мощными адаптерами.
10 минут назад
#