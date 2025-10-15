Даже не вздумайте покупать MacBook в Европе. Тим Кук продолжает мстить за порт USB в iPhone







Наверняка читатели iGuides уже знают, что Еврокомиссия всячески давит на Apple, из-за чего некоторые функции в этих странах недоступны. Но сегодня компания перешла на новую фазу «борьбы за экологию». Согласно информации официального интернет-магазина Apple, новый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5 лишился комплектной зарядки.

Обратите внимание, что теперь MacBook (как и iPad) продаются без зарядных устройств в европейских странах, включая Великобританию, Ирландию, Германию, Италию, Францию, Испанию, Нидерланды, Норвегию и другие. Зато кабель MagSafe 3 входит в комплект, но вот за адаптер придётся заплатить от 59 евро.

В США, Канаде, Китае, ОАЭ, Японии и всех других странах за пределами ЕС новый MacBook Pro поставляется с адаптером питания мощностью 70 Вт.