Даже Нолану такое не снилось: OpenAI запустила нейросеть Sora для генерации видеороликов из текста

Фархад
Сора

Компания OpenAI представила новый инструмент для преобразования текста в видео под названием Sora. Он позволяет генерировать высококачественные видеоролики продолжительностью до одной минуты на основе текстовых подсказок.

В переводе с японского Sora означает «небо». Пока нейросеть доступна ограниченному числу пользователей, которые должны оценить вред и потенциал «её неправомерного использования».

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На одном из видеороликов, созданных Sora и опубликованных OpenAI на своем веб-сайте, изображена пара, идущая по заснеженному Токио, а вокруг них развеваются лепестки вишни и снежинки. Выглядит просто потрясающе.



Другой ролик демонстрирует реалистично выглядящих мамонтов, идущих по заснеженному лугу на фоне заснеженных горных хребтов.

OpenAI утверждает, что модель работает благодаря «глубокому пониманию языка», что позволяет ей точно интерпретировать текстовые подсказки.

Уникальность Sora заключается в том, что она генерирует целые видео сразу, вместо того, чтобы объединять их покадрово, как другие нейросети.
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Источник:
Open AI
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