Xiaomi выпустила первые полноразмерные наушники — Redmi Headphones Neo

Фархад


Китайский бренд Xiaomi достаточно навдохновлялся iPhone Pro Max, и теперь решил впервые выйти в сегмент полноразмерных наушников. Новинка получила название Redmi Headphones Neo, что указывает на её бюджетность. Но мы-то знаем, на что тут отсылка. 

Напомним, до этого компания делала ставку только на TWS-вкладыши. Redmi Headphones Neo получили 40-мм динамические драйверы с титановым покрытием, охватывающий диапазон частот от 20 Гц до 40 кГц. Также в них встроено сразу три микрофона с ИИ-шумоподавлением для звонков. Поддерживается Bluetooth 5.4, одновременное подключение к двум устройствам, а также проводное подключение через 3,5 мм или USB-C с возможностью передачи аудио высокого разрешения.



Более того, в Redmi Headphones Neo есть активное шумоподавление до 42 дБ и режим прозрачности. Для повседневного использования добавили складную конструкцию, влагозащиту IP54, а автономность достигает 72 часов. Кстати, весят наушники 410 г — не самый лёгкий вариант, но всё ещё легче AirPods Max.

На Филиппинах новинку Redmi Headphones Neo оценили в $55. На старте будут доступны чёрная и белая расцветки, а синяя появится позже.
Источник:
WinFuture
