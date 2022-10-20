Pixel 7 iPhone

Даже в Google презирают смартфоны Pixel. Там любят iPhone

Александр

Недавно компания Google выпустила смартфоны Pixel седьмого поколения и совместно с NBA запустила в США промо-активность, в том числе в твиттере. Внимательные пользователи Twitter заметили, что твиты в аккаунте @GooglePixel_US публикуются из приложения для iPhone.

@GooglePixel_US заглянул даже в твиты главы Apple Тима Кука и отметился там в комментариях к посту, посвящённому анонсу новых моделей iPad и iPad Pro. Правда, и в этом случае коммент был оставлен не со смартфона Pixel (или какого-нибудь другого Android-устройства), а из веб-версии сервиса (не исключено, что с MacBook, но это лишь наши догадки).



Если уж в Google недолюбливают смартфоны собственной разработки, на что рассчитывает компания — кто будет ими пользоваться?

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Комментарии

Mers
+4128
Mers
«Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу!»🤣
2 часа назад в 16:42
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+3966
Gabriel
Это совсем не значит что люди что-то любят или что-то не любят и уж тем более презирают.
Это означает что они свободны в выборе и они не сектанты.
Pixel отличный аппарат. Не без недостатков как и любой другой, как и мы все.
2 часа назад в 16:51
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