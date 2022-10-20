Даже в Google презирают смартфоны Pixel. Там любят iPhone

Недавно компания Google выпустила смартфоны Pixel седьмого поколения и совместно с NBA запустила в США промо-активность, в том числе в твиттере. Внимательные пользователи Twitter заметили, что твиты в аккаунте @GooglePixel_US публикуются из приложения для iPhone.



@GooglePixel_US заглянул даже в твиты главы Apple Тима Кука и отметился там в комментариях к посту, посвящённому анонсу новых моделей iPad и iPad Pro. Правда, и в этом случае коммент был оставлен не со смартфона Pixel (или какого-нибудь другого Android-устройства), а из веб-версии сервиса (не исключено, что с MacBook, но это лишь наши догадки).







Если уж в Google недолюбливают смартфоны собственной разработки, на что рассчитывает компания — кто будет ими пользоваться?



А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides