DeepSeek бросает вызов: китайский ИИ-прорыв угрожает успеху «Яндекса»





«Яндекс» включил китайскую компанию DeepSeek в список ключевых рисков для своего бизнеса, указав на её прорывную языковую модель с открытым исходным кодом. В отчёте за 2024 год холдинг отметил, что технология DeepSeek, требующая меньше вычислительных ресурсов для дообучения, может изменить конкурентный ландшафт в России. Это решение связано с успехами китайского стартапа, который в январе 2025 года обвалил котировки Nasdaq, включая акции Nvidia и Nebius Аркадия Воложа, сократив их капитализацию на $1 трлн за день.

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