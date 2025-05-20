DeepSeek бросает вызов: китайский ИИ-прорыв угрожает успеху «Яндекса»

«Яндекс» включил китайскую компанию DeepSeek в список ключевых рисков для своего бизнеса, указав на её прорывную языковую модель с открытым исходным кодом. В отчёте за 2024 год холдинг отметил, что технология DeepSeek, требующая меньше вычислительных ресурсов для дообучения, может изменить конкурентный ландшафт в России. Это решение связано с успехами китайского стартапа, который в январе 2025 года обвалил котировки Nasdaq, включая акции Nvidia и Nebius Аркадия Воложа, сократив их капитализацию на $1 трлн за день.
Несмотря на риски, «Яндекс» подчеркивает прогресс собственных разработок. Модель YandexGPT 5, интегрированная в ассистента «Алису» (70 млн пользователей в месяц), уже конкурирует с GPT-4 по качеству генерации контента. Технологии компании также используются в B2B-сегменте («Нейросаппорт», «Нейроэксперт») и массовых сервисах — «Поиск», «Карты», «Шедеврум». Однако в отчёте допускается, что новые конкуренты могут спровоцировать отток аудитории, если «Яндекс» не успеет за темпами инноваций.
Упоминание DeepSeek в отчёте — часть стратегии «Яндекса» как публичной компании, обязанной раскрывать даже потенциальные угрозы. «Риск не в самой модели, а в прецеденте: открытый код DeepSeek задаёт новый стандарт для рынка, — поясняют в компании. — Это стимулирует малые стартапы использовать готовые решения, снижая входной барьер в ИИ-сфере». Для «Яндекса», контролирующего 65,3% поискового рынка в РФ, такая динамика означает необходимость постоянного наращивания инвестиций в различные направления.
Успех DeepSeek уже переформатировал глобальный хайтек-ландшафт. Падение акций Nvidia и Nebius показало, как прорыв одной небольшой перспективной компании может ударить по гигантам. Для России это сигнал: локальные игроки, включая «Яндекс», больше не конкурируют только с западными корпорациями. Китайские стартапы, сочетающие открытость и эффективность, становятся новыми вызовами.