DeepSeek бросает вызов: китайский ИИ-прорыв угрожает успеху «Яндекса»

Александр



«Яндекс» включил китайскую компанию DeepSeek в список ключевых рисков для своего бизнеса, указав на её прорывную языковую модель с открытым исходным кодом. В отчёте за 2024 год холдинг отметил, что технология DeepSeek, требующая меньше вычислительных ресурсов для дообучения, может изменить конкурентный ландшафт в России. Это решение связано с успехами китайского стартапа, который в январе 2025 года обвалил котировки Nasdaq, включая акции Nvidia и Nebius Аркадия Воложа, сократив их капитализацию на $1 трлн за день.

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Главная опасность DeepSeek для «Яндекса» — открытость модели и её высокая эффективность. В отличие от закрытых систем конкурентов, DeepSeek предоставляет подробные технические детали, что упрощает адаптацию технологии другими игроками. Это может ускорить развитие локальных ИИ-решений в России, создав альтернативу YandexGPT. Как пояснили в пресс-службе «Яндекса», именно доступность модели DeepSeek делает её катализатором конкуренции в нише обучения языковых моделей.

Несмотря на риски, «Яндекс» подчеркивает прогресс собственных разработок. Модель YandexGPT 5, интегрированная в ассистента «Алису» (70 млн пользователей в месяц), уже конкурирует с GPT-4 по качеству генерации контента. Технологии компании также используются в B2B-сегменте («Нейросаппорт», «Нейроэксперт») и массовых сервисах — «Поиск», «Карты», «Шедеврум». Однако в отчёте допускается, что новые конкуренты могут спровоцировать отток аудитории, если «Яндекс» не успеет за темпами инноваций.

Упоминание DeepSeek в отчёте — часть стратегии «Яндекса» как публичной компании, обязанной раскрывать даже потенциальные угрозы. «Риск не в самой модели, а в прецеденте: открытый код DeepSeek задаёт новый стандарт для рынка, — поясняют в компании. — Это стимулирует малые стартапы использовать готовые решения, снижая входной барьер в ИИ-сфере». Для «Яндекса», контролирующего 65,3% поискового рынка в РФ, такая динамика означает необходимость постоянного наращивания инвестиций в различные направления.

Успех DeepSeek уже переформатировал глобальный хайтек-ландшафт. Падение акций Nvidia и Nebius показало, как прорыв одной небольшой перспективной компании может ударить по гигантам. Для России это сигнал: локальные игроки, включая «Яндекс», больше не конкурируют только с западными корпорациями. Китайские стартапы, сочетающие открытость и эффективность, становятся новыми вызовами.

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Источник:
Forbes
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