DeepSeek масштабно обновился и теперь не хуже ChatGPT и Gemini

Олег

DeepSeek


Разработчики нейросетевого чат-бота DeepSeek выпустили большое полезное обновление языковой модели R1, в народе известной как «думающая». Теперь она не уступает о3 от OpenAI и Google Gemini 2.5 Pro.

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По словам девелоперов, DeepSeek R1 стала работать гораздо быстрее и отзывчивее, а интерфейс теперь более удобен и понятен. Кроме того, нейросеть «подлечили» от болезни всех ИИ — галлюцинаций; утверждается, что их стало гораздо меньше. Напомним, что галлюцинациями называют поведение нейросети, которая выдумывает несуществующие факты и преподносит их как реальные, чтобы «угодить» пользователю, отправившему запрос.

Среди нововведений в апдейте — возможность вывода в JSON. Попробовать новую версию уже можно в веб-интерфейсе, либо скачав код с GitHub. Как его установить локально, рассказывали здесь

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