DeepSeek под угрозой: Китай закроет доступ к своему ИИ?

Как Пекин планирует регулировать экспорт искусственного интеллекта?

Почему Китай закрывает свои ИИ-технологии именно сейчас?

Что будет с мировым рынком в случае блокировки китайского ИИ?

Власти Китая планируют ограничить зарубежный доступ к ряду моделей искусственного интеллекта, включая разработки DeepSeek, Alibaba и ByteDance.Как пишет Reuters, удержать собственные разработки в области ИИ внутри страны и защитить их как критически важный национальный актив.Согласно информации, в течение последнего месяца Госкомитет по развитию и реформам КНР провел серию закрытых встреч с лидерами техносферы, среди которых Alibaba, ByteDance и стартап Z.ai (разработчик моделей GLM). Главной темой обсуждения стало возможное введение экспортных ограничений на ИИ-технологии, в числе которых еще не вышедшие модели. Предположительно, регулятором станет Министерство коммерции Китая.На данный момент ограничения находятся в стадии обсуждения, однако они могут затронуть как облачный доступ к сервисам, так и популярные модели с открытым исходным кодом, такие как Qwen от Alibaba и Doubao от ByteDance.Точный механизм контроля пока не утвержден, однако согласно майскому собранию, юристы предложили регулирование, в зависимости от степени важности модели:• Базовые модели с открытым исходным кодом потребуют простой регистрации пользователей;• Продвинутые модели будут проходить обязательные проверки безопасности на госуровне;• Предовые модели могут использоваться только в Китае.Кроме того, на правительственных встречах поднимался вопрос об ограничении иностранного финансирования для китайских ИИ-стартапов.Обсуждение ограничений совпало с технологическим прорывом китайских разработчиков. Новейшая модель GLM-5.2 от Z.ai вплотную приблизилась к возможностям американских ИИ, но стоит при этом в разы дешевле, что вызвало серьезную обеспокоенность в Кремниевой долине.Это решение укладывается в общую стратегию Пекина по защите индустрии. За апрель-май власти КНР уже запретили принимать инвестиции из США и совершать зарубежные поездки разработчикам ИИ без одобрения государства.После триумфального релиза модели DeepSeek R1 китайские разработчики заняли огромную долю мирового рынка ИИ. Главным преимуществом китайских моделей стал резкий рост популярности: на них массово перешли тысячи зарубежных компаний и независимых разработчиков. Причина проста — высокая производительность при низкой стоимости.Если Пекин заблокирует экспорт ИИ, последствия для глобального рынка будут ощутимыми по двум причинам. Во-первых, мировой ИИ-сегмент лишится главных поставщиков качественного и дешевого софта с открытым кодом. Во-вторых, расходы зарубежных компаний на интеграцию и использование искусственного интеллекта вырастут в несколько раз, поскольку придется возвращаться к более дорогим американским альтернативам.