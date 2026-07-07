Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

DeepSeek под угрозой: Китай закроет доступ к своему ИИ?

Артем


Власти Китая планируют ограничить зарубежный доступ к ряду моделей искусственного интеллекта, включая разработки DeepSeek, Alibaba и ByteDance.

Как пишет Reuters, удержать собственные разработки в области ИИ внутри страны и защитить их как критически важный национальный актив.

Согласно информации, в течение последнего месяца Госкомитет по развитию и реформам КНР провел серию закрытых встреч с лидерами техносферы, среди которых Alibaba, ByteDance и стартап Z.ai (разработчик моделей GLM). Главной темой обсуждения стало возможное введение экспортных ограничений на ИИ-технологии, в числе которых еще не вышедшие модели. Предположительно, регулятором станет Министерство коммерции Китая.

Как Пекин планирует регулировать экспорт искусственного интеллекта? 

На данный момент ограничения находятся в стадии обсуждения, однако они могут затронуть как облачный доступ к сервисам, так и популярные модели с открытым исходным кодом, такие как Qwen от Alibaba и Doubao от ByteDance.

Точный механизм контроля пока не утвержден, однако согласно майскому собранию, юристы предложили регулирование, в зависимости от степени важности модели:

• Базовые модели с открытым исходным кодом потребуют простой регистрации пользователей;
• Продвинутые модели будут проходить обязательные проверки безопасности на госуровне;
• Предовые модели могут использоваться только в Китае.

Кроме того, на правительственных встречах поднимался вопрос об ограничении иностранного финансирования для китайских ИИ-стартапов.

Почему Китай закрывает свои ИИ-технологии именно сейчас?

Обсуждение ограничений совпало с технологическим прорывом китайских разработчиков. Новейшая модель GLM-5.2 от Z.ai вплотную приблизилась к возможностям американских ИИ, но стоит при этом в разы дешевле, что вызвало серьезную обеспокоенность в Кремниевой долине.

Это решение укладывается в общую стратегию Пекина по защите индустрии. За апрель-май власти КНР уже запретили принимать инвестиции из США и совершать зарубежные поездки разработчикам ИИ без одобрения государства.

Что будет с мировым рынком в случае блокировки китайского ИИ?

После триумфального релиза модели DeepSeek R1 китайские разработчики заняли огромную долю мирового рынка ИИ. Главным преимуществом китайских моделей стал резкий рост популярности: на них массово перешли тысячи зарубежных компаний и независимых разработчиков. Причина проста — высокая производительность при низкой стоимости.

Если Пекин заблокирует экспорт ИИ, последствия для глобального рынка будут ощутимыми по двум причинам. Во-первых, мировой ИИ-сегмент лишится главных поставщиков качественного и дешевого софта с открытым кодом. Во-вторых, расходы зарубежных компаний на интеграцию и использование искусственного интеллекта вырастут в несколько раз, поскольку придется возвращаться к более дорогим американским альтернативам.
-1
Источник:
Хабр
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
1000 картинок за копейки: Google представила Nano Banana 2 Lite
Нейросети появились во всех программах Apple Creator Studio
9 способов обойти суточный лимит в Claude. Попробуйте!

Рекомендации

Рекомендации

⚡️ Срочно обновитесь на iOS 26.4.1, и вот почему
restore: запустил сервис для пополнения Apple ID, подписок и игр российской картой или через СБП
Bloomberg: в России разблокируют Telegram
9 веских причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

Артём Болотов
+92
Артём Болотов
Нужно сразу использовать дорогие американские альтернативы
Вчера в 21:44
#

Читайте также