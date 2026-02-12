DeepSeek стал круче в 10 раз

Команда DeepSeek обновила языковую модель, которая стала более полезной. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides
Среди прочего, во флагманской модели DeepSeek V3 почти в 10 раз расширено контекстное окно — ранее было 128 тысяч токенов, а теперь стало больше миллиона. Это означает десятикратное увеличение объема текста, который система может обработать за одно взаимодействие. Обновление распространяется в версии приложения 1.7.4, которое также обновляет базу знаний до мая 2025.
Сообщается, что это последнее обновление перед выпуском DeepSeek V4 — авторы тестов позиционируют эту модель как «финальную эволюционную форму серии V3» или «окончательную версию в оттенках серого перед официальным релизом V4». Четвертая версия должна выйти 17 февраля.