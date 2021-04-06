





Позиции компании Intel в текущем дефиците чипов казались незыблемыми: если TSMC, вынужденная производить и процессоры для AMD, и APU для новых консолей, и SoC для Qualcomm, и многое другое, уже не раз сообщала, что не справляется с валом заказов, то Intel, производящая процессоры только сами для себя, казалась столпом стабильности.Собственно, глядя на цены текущих CPU компании в сравнении с аналогичными решениями от AMD, все так и есть: в кои-то веки чипы старейшего производителя x86-процессоров оказываются ощутимо дешевле при схожей производительности, поэтому интерес пользователей снова обращен в сторону Intel. Однако, по данным ресурса WCCF Tech, это скоро закончится.Да, Intel действительно производит кремниевые кристаллы для своих CPU самостоятельно. Но для процессоров нужны еще и текстолитовые подложки, которые компания заказывает на стороне. И вот их-то и перестает хватает, о чем Intel уже сообщила своим партнерам.Текущих запасов хватит на удовлетворение спроса в течение ближайших нескольких недель. В дальнейшем компанию ждет дефицит, и приоритет будет отдаваться старшим версиям процессоров — то есть Core i9. Иными словами, более популярные линейки Core i7 и Core i5 ждет дефицит и повышение цен.Что интересно, источник сообщает, что ситуация с доступностью процессоров Intel все равно будет лучше, чем с решениями AMD, в случае с которыми не хватает не только подложек, но и самих кристаллов. Однако, в любом случае, если вы планируете собрать ПК на процессоре Intel — имеет смысл поспешить.