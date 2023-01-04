Россия Смартфоны Законы

Дефицита смартфонов в России не будет до конца 2023 года

Олег
iPhone

Власти РФ продлили упрощенный ввоз электроники в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно источнику, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного ввоза электронных устройств до конца 2023 года — документ появился на официальном сайте кабинета министров.

«Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации», — постановление. 

Напомним, что, согласно упрощенному порядку ввоза, импортеры могут не предоставлять таможенным органам сведения о нотификации ввозимой техники. Норматив помогает избежать лишних проволочек при ввозе, ускорить наполнение рынка внутри страны и удовлетворить спрос на электронику. Теперь этот режим будет работать до конца 2023 года, и дефицита смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники до этого срока возникнуть не должно. При этом цены на зарубежную электронику уже выросли после декабрьского падения курса рубля к доллару. 
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
ТАСС
Cсылки по теме:
В России предложили запретить иностранные ноутбуки и компьютеры
Ноутбуки ушедших брендов вернулись в Россию
Похоже, вам придется перейти на смартфон с ОС «Аврора»

Рекомендации

Рекомендации

Chrome, Safari и Edge станут бесполезны для россиян. Придется перейти на «Яндекс Браузер»
Россиянам стало опасно покупать на AliExpress
В WhatsApp появилось долгожданное нововведение — можно редактировать отправленные сообщения
Как вынудить собеседника прочесть и ответить на ваше сообщение в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4149
Gabriel
Если будет чего ввозить. Судя по уменьшению закупок комплектующих для сборки выпуск продукции Эппл скорее всего уменьшат(это мягко говоря)
И это не из-за последствий ковида. Вообщем идёт большая волна.
4 января 2023 в 20:13
#