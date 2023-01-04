Дефицита смартфонов в России не будет до конца 2023 года

Власти РФ продлили упрощенный ввоз электроники в страну. Об этом сообщает ТАСС.Согласно источнику, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного ввоза электронных устройств до конца 2023 года — документ появился на официальном сайте кабинета министров.

«Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации», — постановление.