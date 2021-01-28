





Как многие уже убедились, собрать себе сейчас мощный рабочий или игровой компьютер — гиблое дело. Спасибо второй волне майнинга, быстрых видеокарт в продаже по адекватной стоимости нет. Но а что если пойти другим путем: собрать сейчас базовый системный блок с хорошей возможностью апгрейда в будущем? Давайте разбираться.Да-да, как бы смешно это не звучало, но сейчас базовые решения от Intel стоят существенно дешевле, чем от AMD: за 4-ядерный 8-поточный 4-гигагерцовый Core i3-10100F просят порядка 7 тысяч рублей, а за аналогичный по производительности Ryzen 3 3100 — уже 10 тысяч. Всему виной крайне высокая нагрузка на фабрики TSMC, которые выпускают процессоры Ryzen (и далеко не только их, из-за чего и возник дефицит с повышением цен).Но не забываем про апгрейд: если вы хотим в будущем увидеть в своем ПК топовый процессор Intel 11-ого поколения, придется брать материнскую плату как минимум на чипсете H470, и стоят они от 10 тысяч рублей. А вот в случае с AMD для апгрейда на Ryzen 5000 подойдут решения и на чипсете B450, которые стоят вдвое дешевле. Поэтому в нашем случае комплект «CPU + плата» лучше брать под «красных».Что касается конкретных моделей, то имеет смысл остановиться на Ryzen 3 3100: 4-ядерные CPU с гиперпоточностью все еще отлично чувствуют себя в современных играх, и это будет продолжаться как минимум пару лет, пока текущие проекты будут выходить под консоли предыдущего поколения. Это же касается и рабочих задач: такой процессор вполне способен справиться с обработкой даже 4К-видео и сложной компиляцией.Чтобы подобрать плату, нужно опять же думать о будущем апгрейде. Замахиваться на 12- или 16-ядерные Ryzen смысла нет, такие CPU если и понадобятся в пользовательских ПК, то очень нескоро, пока что это решения больше для рабочих станций. Так что имеет смысл остановиться на Ryzen 7 5800X — топовом 8-ядерном процессоре. Он на 20-30% быстрее CPU в новых консолях, так что проблем с играми у него точно не будет. С рабочими задачами на пользовательском уровне, разумеется, тоже.Однако этот процессор достаточно горяч, поэтому экономить на плате не стоит — подойдет решение с 6 и более фазами питания под радиатором, например, GIGABYTE B450 Gaming X (которая все еще стоит на пару тысяч дешевле базовых плат на Intel H470). Ну и, разумеется, для охлаждения 100-ваттного CPU понадобится хороший кулер хотя бы с 4-мя тепловыми трубками — например, DEEPCOOL GAMMAXX 400 EX. Да, для 4-ядерного Ryzen 3 это перебор, но мы же думаем на будущее, верно?Чем больше «монеток» добывается — тем тяжелее получать новые, из-за чего сейчас видеокарты с 4 ГБ видеопамяти для выгодного майнинга не подходят, а вот для игр — вполне. Поэтому и подорожали они несильно: да, сказывается повышенный спрос и недостаток микросхем GDDR5-памяти, но все еще если условная GTX 1660 подорожала с 15-17 до 30+ тысяч рублей, то вот GTX 1650 с 12-14 до 18, что уже выглядит куда интереснее.При этом последняя доступна в большинстве магазинов. И да, в такие тяжелые времена ее вполне можно назвать игровой: так, тяжелый Cyberpunk 2077 выдаст на средних настройках графики около 35 fps в FHD, что в принципе можно назвать играбельным результатом, и картинка при этом будет достаточно приятной. Что касается игр попроще, то тут проблем не будет от слова совсем: так, на высоких настройках графики в Doom Eternal видеокарта Nvidia GTX 1650 легко выдает около 60 кадров в секунду.Короче говоря, тут ситуация как и с процессором: пока ААА-проекты адаптируют под консоли предыдущего поколения, эта видеокарта будет тянуть игры. Ну а уж через пару лет бум майнинга точно закончится, и можно будет купить на замену более быструю видеокарту — например, RTX 3060 или 3060 Ti.Что касается конкретной модели, то в случае с GTX 1650 нет никакого смысла переплачивать за топовую версию, так как ее TDP составляет всего 75 Вт, и охладить такой GPU можно простым бруском алюминия с вертушкой. Поэтому берем самую простую версию, какую найдете в продаже — в моем случае это GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 OC за 17.5 тысяч рублей.А вот с ними нет никаких проблем с доступностью, более того, так как топовые ПК из-за отсутствия видеокарт покупают меньше, цены даже немного упали (в инвалюте, конечно, в рублях такого ждать не приходится). В итоге имеет смысл взять 16 ГБ быстрой DDR4-3600 двумя планками по 8 ГБ. Да, 8 ГБ ОЗУ уже совсем мало по современным меркам, а вот 16 хватит и после будущего апгрейда.В любом случае, на плате остается еще два пустых слота, так что в теории объем памяти можно «добить» хоть до 48 ГБ (16+32). Что касается конкретных модулей ОЗУ, то Ryzen любят высокочастотную память, но при этом лезть в частоты под 4000 МГц тоже смысла немного. Оптимальный уровень — около 3600 МГц: такую «высоту» могут взять абсолютно все Ryzen 3000, и в будущем при апгрейде на Ryzen 5000 не придется брать под него более быструю память. Проверенные временем модули Patriot Viper Steel [PVS416G360C7K] нам отлично подойдут, но, разумеется, если вы разбираетесь в разгоне ОЗУ, то можно взять и более дешевые решения с частотой в 3000-3200 МГц и попытать удачу.Что касается накопителей, то от старой схемы «SSD на 128 ГБ + HDD на 1 ТБ» уже пора отказываться, ибо современные программы на жестких дисках работают крайне медленно. Поэтому лучше взять SATA SSD на 480-512 ГБ: этого вполне хватит как для базового набора ПО, так и для нескольких игр. Разумеется, в дальнейшем можно взять более емкий накопитель. Изобретать с конкретной моделью ничего не будем — классический Kingston A400 на 480 ГБ отлично подойдет.Для Ryzen 3 и GTX 1650 с головой хватит и простого блока питания на 400 Вт, но раз в будущем мы планируем апгрейд на более быстрое и горячее железо, то стоит рассматривать уже качественные модели от 500 Вт — это минимальный уровень для условного Ryzen 7 и RTX 3060 Ti.Что касается конкретной модели, то я рекомендую остановиться на be quiet! SYSTEM POWER 9 600W. Это тихий БП, способный выдать 576 Вт по 12 В, который имеет все защиты и длинные кабели. В общем и целом, он вполне способен справиться даже с видеокартой уровня RTX 3080 или AMD RX 6800 XT.С корпусом аналогично: да, под базовую сборку можно взять и простой жестяной кейс за тысячу рублей, но в будущем для Ryzen 7 и мощной видеокарты нужно будет, во-первых, больше места, а, во-вторых, хорошая продуваемость. Разумеется, все же выбор корпуса — это вкусовщина (только следите за тем, чтобы кулер и видеокарта поместились), и я добавил в сборку достаточно дорогой Fractal Design Focus G, который сразу идет с двумя вертушками и максимально просторный.В среднем цена сборки выше — около 60 тысяч рублей, при этом переплата из-за дефицита составляет вполне вменяемые 6 тысяч рублей или около 10%. Так что если «нельзя, но очень хочется», то собрать себе компьютер с хорошим потенциалом по апгрейду на будущее сейчас вполне можно. При этом базовую сборку сложно назвать слабой — это хороший low-middle игровой ПК, способный тянуть современные ААА-проекты в FHD, и он без проблем справится и с рабочими задачами. Но, разумеется, если есть возможность подождать окончания бума майнинга и дефицита — это стоит сделать: как минимум это позволит сэкономить, ну или получить лучшую производительность за те же деньги.