Делайте добро с Авито: платформа запустила сервис для передачи вещей на благотворительность или в переработку

«Дарить вторую жизнь вещам — в ДНК Авито. Мы стремимся, чтобы осознанный образ жизни становился более доступным и удобным. Мы создали сервис, который даст пользователям еще одну возможность помочь окружающим: передать вещи на благотворительность или отдать вторсырье на переработку. Для Авито важно приобщить пользователей к осознанному образу жизни и теперь у жителей 80 регионов России есть возможность выбора: продать, передать ненужные вещи нуждающимся или сдать на переработку», — Василий Лексин, руководитель продукта по ESG Авито.

сдавать только целое и чистое: необходимо постирать, высушить вещи и убедиться, что они пригодны для повторного использования;

проверить карманы и память устройств: необходимо убедиться, что не оставили что-то ценное — деньги, ключи, документы или файлы в телефоне и компьютере;

упаковать вещи в пакеты;

если есть дефекты: вещи с пятнами или катышками, которые не получается удалить, лучше сдать на переработку. Подходящий пункт приёма можно найти на карте;

не сдавать нижнее бельё, носки и колготки: их невозможно передать на благотворительность и переработать. Исключение — неношеные вещи с биркой.

Одна из крупнейших ИТ-компаний и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России расширила ряд социальных механик. Теперь с помощью Авито можно передать на благотворительность вещи, которые больше не нужны пользователям, но могут быть полезны другим людям: от одежды и книг до мебели и электроники. А непригодное для повторного использования вторсырье — сдать на переработку. Вещи и вторсырье на специальные пункты можно отнести самостоятельно или бесплатно заказать их вывоз.Точки приема вещей и вторсырья доступны на лендинге проекта. Пункты приема вторсырья отсортированы по категориям: пластик, шины, батарейки, бытовая техника, металл, лампочки; адреса для сдачи вещей на благотворительность отмечены отдельно в категории «одежда». На карте более 45 тысяч точек в более чем 130 городах России из 80 регионов. Часть данных поступает напрямую от компаний-собственников контейнеров, а часть вносят волонтёры-модераторы. Для того, чтобы сдать вещи или вторсырье самостоятельно, необходимо проверить описание выбранного пункта — обычно там есть полный список того, что принимается. В запуске информационной карты приняли участие эксперты некоммерческой организации Ассоциация «РазДельный Сбор» (rsbor.ru), а часть данных для карты берется с recyclemap.ruУ жителей Москвы ненужные вещи могут забрать бесплатно прямо из дома партнёры Авито — Чумодан и Добрые вещи. С помощью сервиса можно сдать одежду, обувь, игрушки, а также габаритные вещи, мебель, электронику. Для вывоза необходимо оставить заявку на лендинге Авито, телефонные операторы партнера перезвонят пользователю и уточнят детали. Партнёры приедут и самостоятельно заберут вещи — от пользователя ничего не потребуется. После вещи разделят на категории: для социальных распродаж, для нуждающихся, электронику и ветошь. Далее в зависимости от категории их или отдадут нуждающимся, или продадут, а вырученные от продажи средства пойдут на благотворительность и поддержку работы сервиса, или сдадут на переработку. Посмотреть отчеты и понять, как это работает можно на сайтах партнеров — Чумодан и Добрые вещи.Для того, чтобы процесс передачи вещей на благотворительность прошел комфортно, на странице размещена инструкция по корректной подготовке вещей: