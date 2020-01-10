





Компании DENSO и Qualcomm объявили о совместных разработках в области автомобильных приборных панелей. Они планируют разработать архитектуру на базе интегрированных цифровых систем DENSO Harmony Core. Такие решения способны взаимодействовать с внешними облачными сервисами и новыми HMI-продуктами, обеспечивая подключение автомобиля и такие функции, как мониторинг состояния водителя, аутентификацию водителя и пассажиров, а также улучшенную эргономику дисплея.В последнее время с появлением систем помощи водителю с множеством камер и датчиков, а также различных развлекательных систем, значительно вырос объем информации, которую водитель получает от автомобиля. С таким разнообразием информационных потоков ключевую роль в том, чтобы быстро, эффективно и безопасно предоставлять водителю актуальную информацию, не отвлекая его от управления автомобилем, играют интерфейсы человек-машина (HMI). В процессе работы эти интерфейсы должны учитывать окружающую дорожную ситуацию и состояние водителя, с тем чтобы предоставлять важную информацию в нужное время. Это стало возможным благодаря множеству таких одновременно функционирующих HMI-продуктов, как комбинация приборов, мультимедийная система и проектор лобового стекла.Чтобы усовершенствовать обмен критичной информацией, DENSO планирует разработать цифровую систему, используя информационные и коммуникационные технологии Qualcomm Technologies, в том числе новейшие полупроводниковые и программные решения для смартфонов. Компания также будет опираться на свой опыт работы в области бортового оборудования, функциональной и информационной безопасности и повышения качества HMI-продуктов. DENSO усовершенствует эргономику интегрированных бортовых систем и бортовых информационно-развлекательных сервисов, а также создаст решение для этих систем с использованием технологий и процессов, отработанных в процессе разработки продуктов.