Депутат Горелкин анонсировал «новую фичу» музыкальных стриминг-сервисов. Вам не понравится

Олег

Музыка


Депутат Госдумы обратил внимание на то, что музыкальные стриминг-сервисы недобросовестно соблюдают законодательство. Он предложил бороться с этим беспределом в своем Telegram-канале.

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По словам Антона Горелкина, способ маркировки иноагентских музыкальных треков в российских стримингах «устраивает не всех». Некоторые подписчики возмущены, что видят её лишь на странице артиста, при этом в поисковой системе заветной плашки нет. Но это не всё — депутат хочет пойти еще дальше:

«Примерно та же претензия и к умным колонкам, работающим на базе этих музыкальных сервисов: если попросить включить песню, голосовой помощник не упоминает о том, что этот материал создан при участии иноагента – хотя по идее должен», — Антон Горелкин. 

Иными словами, стриминг-сервисы должны научиться произносить «иноагентское» предупреждение вслух, прежде чем включить композицию. Все эти предложения господин Горелкин пообещал довести «в обязательном порядке … как до владельцев музыкальных сервисов, так и до Роскомнадзора». Он считает, что механизм маркировки может быть усовершенствован в ближайшее время. Едва ли такое нововведение придется по вкусу меломанам. 

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Источник:
Горелкин
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Комментарии

Вася Вотафаков
+6002
Вася Вотафаков
Знал я одного горелкина по учебе. Редкостный dolбоёб. Этот по ходу дела недалеко ушел.
Вчера в 21:27
#
samOsebe
+580
samOsebe
Совсем по фазе съехал депутат🥺👌
Вчера в 21:43
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