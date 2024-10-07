Депутат Горелкин анонсировал «новую фичу» музыкальных стриминг-сервисов. Вам не понравится



Депутат Госдумы обратил внимание на то, что музыкальные стриминг-сервисы недобросовестно соблюдают законодательство. Он предложил бороться с этим беспределом в своем Telegram-канале.







По словам Антона Горелкина, способ маркировки иноагентских музыкальных треков в российских стримингах «устраивает не всех». Некоторые подписчики возмущены, что видят её лишь на странице артиста, при этом в поисковой системе заветной плашки нет. Но это не всё — депутат хочет пойти еще дальше:





«Примерно та же претензия и к умным колонкам, работающим на базе этих музыкальных сервисов: если попросить включить песню, голосовой помощник не упоминает о том, что этот материал создан при участии иноагента – хотя по идее должен», — Антон Горелкин.



Иными словами, стриминг-сервисы должны научиться произносить «иноагентское» предупреждение вслух, прежде чем включить композицию. Все эти предложения господин Горелкин пообещал довести «в обязательном порядке … как до владельцев музыкальных сервисов, так и до Роскомнадзора». Он считает, что механизм маркировки может быть усовершенствован в ближайшее время. Едва ли такое нововведение придется по вкусу меломанам.