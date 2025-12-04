Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Депутат Госдумы рассказал, заблокируют ли Telegram вслед за WhatsApp*

Александр

Иллюстрация freepik

Перспектива блокировки Telegram в России в ближайшее время выглядит маловероятной. Такое мнение в комментарии для «Осторожно Media» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Свинцов. По словам депутата, ситуация с этим мессенджером принципиально отличается от других западных IT-сервисов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Политик отметил, что большая часть американских технологических решений в будущем действительно может столкнуться с ограничениями или полной блокировкой в РФ. Причиной он назвал их активное взаимодействие со спецслужбами США, что, по его мнению, позволяет вести шпионаж и анализировать настроения российского общества.

Однако Telegram, по оценке Свинцова, находится в ином положении. Депутат заявил, что руководство мессенджера взаимодействует с российскими правоохранительными органами и Роскомнадзором. «Я думаю, что Telegram пока блокировать не будут… И здесь, я думаю, что мы ещё какое-то длительное время совершенно спокойно можем использовать Telegram», — подчеркнул парламентарий.

Эта позиция подтверждается и информацией из анонимных источников, близких к Кремлю: власти не планируют в обозримом будущем блокировать Telegram, поскольку он остаётся нормально работающим средством коммуникации. Особенно эта потребность возросла после начала постепенной блокировки WhatsApp*. Попытка перевести пользователей Telegram на национальный мессенджер Мах оказалась неудачной, платформе не удалось привлечь политический контент, а также существуют технические трудности с установкой приложения за границей, что ограничивает возможности распространения контента за пределами России. Таким образом, несмотря на периодические угрозы в адрес Telegram, власти предпочитают использовать работающий инструмент, особенно учитывая сложности полного импортозамещения в этом сегменте.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, её деятельность запрещена
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Переводы самому себе по СБП могут принять за обман и заблокировать
Всего три звонка — и со счёта улетят миллионы
«Оцифровка стажа» приводит к потере всех накоплений

Рекомендации

Рекомендации

В России стартует производство «Волги» нового поколения. Наконец забудем про «китайцев»?
«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее
Стив был неправ: этот девайс не нужен буквально никому, но вы всё равно его купите

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Pavel Nikiforov
+792
Pavel Nikiforov
кек, сидя в кремле американские аналитики не смогли определить настрой общества, а вы тут сказки рассказываете пр слежку через ва XD
хотя да, основной массе ваты такие оправдания прокатывают, че уж там...
давайте еще побыстрому запретим роман 1984, а то вдруг кто прочитает и поймет стратегию?!
Сегодня в 16:10
#
+575
d’Autriche Pavel Nikiforov
Если не ошибаюсь, то не все переводы книги доступны, а от перевода многое зависит. Может накручиваю, но решил взять в оригинале
час назад в 19:02
#
YABLOKOFON
+373
YABLOKOFON
Сво тоже обещали не начинать как и ютуб блокировать итого что мы имеем

"Верим верим"(нет) заблокируют телегу и сломают мой впн не вижу смысла дальше оплачивать вообще интернет рф. Мне скам не нужен, и чебурнет с квасным патриотизмом тоже
Сегодня в 17:06
#