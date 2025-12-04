Депутат Госдумы рассказал, заблокируют ли Telegram вслед за WhatsApp*



Перспектива блокировки Telegram в России в ближайшее время выглядит маловероятной. Такое мнение в комментарии для «Осторожно Media» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Свинцов. По словам депутата, ситуация с этим мессенджером принципиально отличается от других западных IT-сервисов.

Политик отметил, что большая часть американских технологических решений в будущем действительно может столкнуться с ограничениями или полной блокировкой в РФ. Причиной он назвал их активное взаимодействие со спецслужбами США, что, по его мнению, позволяет вести шпионаж и анализировать настроения российского общества.Однако Telegram, по оценке Свинцова, находится в ином положении. Депутат заявил, что руководство мессенджера взаимодействует с российскими правоохранительными органами и Роскомнадзором. «Я думаю, что Telegram пока блокировать не будут… И здесь, я думаю, что мы ещё какое-то длительное время совершенно спокойно можем использовать Telegram», — подчеркнул парламентарий.Эта позиция подтверждается и информацией из анонимных источников, близких к Кремлю: власти не планируют в обозримом будущем блокировать Telegram, поскольку он остаётся нормально работающим средством коммуникации. Особенно эта потребность возросла после начала постепенной блокировки WhatsApp*. Попытка перевести пользователей Telegram на национальный мессенджер Мах оказалась неудачной, платформе не удалось привлечь политический контент, а также существуют технические трудности с установкой приложения за границей, что ограничивает возможности распространения контента за пределами России. Таким образом, несмотря на периодические угрозы в адрес Telegram, власти предпочитают использовать работающий инструмент, особенно учитывая сложности полного импортозамещения в этом сегменте.* WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, её деятельность запрещена