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Свою идею политик высказал в Telegram-канале. Дмитрий Ионин задумался о снятии ограничений с сайта RuTracker. Ранее крупнейший в России торрент-трекер был заблокирован Роскомнадзором. Сайт неоднократно нарушал закон об авторском праве, после чего попал под запрет.

Депутат высказался:

В связи с действиями крупнейших голливудских киностудий, не пора ли рассмотреть вопрос о разблокировке RuTracker?

Частично, реакцию Ионина можно понять, в связи с событиями в стране, крупные зарубежные кинокомпании начали отказываться от сотрудничества с российскими кинотеатрами. За день до премьеры был отменен «Бэтмен», на очереди вселенная Marvel и работы студии Disney.


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