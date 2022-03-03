Свою идею политик высказал в Telegram-канале. Дмитрий Ионин задумался о снятии ограничений с сайта RuTracker. Ранее крупнейший в России торрент-трекер был заблокирован Роскомнадзором. Сайт неоднократно нарушал закон об авторском праве, после чего попал под запрет.
Депутат высказался:
В связи с действиями крупнейших голливудских киностудий, не пора ли рассмотреть вопрос о разблокировке RuTracker?
Частично, реакцию Ионина можно понять, в связи с событиями в стране, крупные зарубежные кинокомпании начали отказываться от сотрудничества с российскими кинотеатрами. За день до премьеры был отменен «Бэтмен», на очереди вселенная Marvel и работы студии Disney.
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Лишают возможности заплатить — возьмем бесплатно!
все кто пользуется трекерами, делает это в личном порядке, но призыв к систематическому нарушению закона депутатом это жесть.
•запрет фильмов=пиратство,
•уход ikea, и других=импортозамещение.
Вернуться будет непросто. И это была общая политика стран по борьбе с пиратством и серым ввозом. Теперь всё коту под хвост.