Депутат предложил запретить россиянам тапать хомяка в Hamster Kombat

Фархад
Hamster // CoinGap

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал популярную тапалку Hamster Kombat в Telegram «явно мошеннической» игрой, пишет РБК.

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Суть Hamster Kombat заключается в манипулировании и использовании психологии граждан, считает депутат. По его словам, игру необходимо запретить.

«Такие вещи надо пресекать <...>. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть. К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям. Люди доверчивы, люди легко поддаются на манипуляции и прочие хитрые ходы. Иногда все это даже чуть ли не до интернет-зависимости доходит», — заявил Аксаков.

Тем не менее депутаты пока «прицельно не интересовались» популярной игрой, поэтому обсуждение блокировки Hamster Kombat или другое регулирование подобных криптопроектов, пока не назначено.

Если вы пропустили, обязательно ознакомьтесь с нашим подробным гайдом, где мы раскрыли некоторые секреты прокачки «Хомяка». Возможно, это ваш последний шанс влиться в Hamster Kombat и натапать себе немного денег. Также у нас выходил отдельный материал, в котором мы разобрали игры-тапалки в Telegram — что это, какие бывают и как на них заработать денег.
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Источник:
РБК
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Комментарии

+28
olegvl2
Те кто работать не хочет, идет в депутаты
Сегодня в 10:10
#
tellurian
+1558
tellurian
У них одни только запреты. Пусть себя запретят.
Сегодня в 10:19
#
+111
unfailingsky
Кто он такой, чтобы что-то запрещать людям
Сегодня в 11:54
#
+149
acinatnas
По традиции, сначала надо его замедлить.
Сегодня в 12:02
#
+431
den3221 acinatnas
И сказать что это проблема с оборудованием!)
2 часа назад в 12:39
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