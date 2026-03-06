Сеть restore: совместно с ресторанами AVA Bistro представили весеннюю коллаборацию — десерт в виде фена Dyson





Сеть премиальных магазинов техники и электроники restore: совместно с сетью ресторанов AVA Bistro. запустили к весенним праздникам совместную коллаборацию — необычный десерт в виде фена Dyson, как современного символа одного из самых желанных подарков для девушек.

«В ДНК наших брендов заложено создание новых и вдохновляющих решений. Это второй десерт, который мы запускаем с ресторанами AVA Bistro. Сейчас, в начале нового весеннего сезона, мы вдохновлялись красотой девушек, которые в этот период года особенно прекрасны — десерт в виде бестселлера Dyson показался нашим командам самым подходящим вариантом. Для мужчин — это возможность сделать приятный сюрприз и удивить свою любимую нестандартным способом, а для девушек — элегантно и изящно намекнуть на подарок» — прокомментировала Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung Galaxystore).

С 3 по 31 марта в ресторанах AVA Bistro — на Большой Никитской, Цветном бульваре, в ТЦ Метрополис, Депо Лесная и Усачевском рынке — можно попробовать на вкус десерт «Дайsweet» в виде фена Dyson. C 7 марта десерт будет также доступен в Санкт-Петербурге в ресторане AVA Bistro «Новая Голландия». Внутри десерта скрываются ваниль, шоколад, маскарпоне, брауни, вишневое кули, которые шеф-кондитер выбрал для начинки.Бренд restore: и рестораны AVA Bistro объединяет фокус на высокий клиентский сервис и большое количество вариантов в ассортименте для удовлетворения желаний гостей и покупателей, отвечающее запросам современного городского жителя. Клиенты ценят рестораны сети за возможность прийти сюда для красивых завтраков, неторопливых обедов и шумных ужинов в компании близких, а сети магазинов restore: — не просто как точку продаж актуальных гаджетов, а ключевую площадку для эксклюзивных мероприятий и вдохновения.Напомним, что первый десерт, представленный в прошлом году, в виде в виде оранжевого iPhone 17 Pro Max привлек внимание широкой аудитории и стал одной из причин для новой совместной коллаборации бренда и ресторана.При покупке десерта «Дайsweet» каждый гость ресторана может поучаствовать в розыгрыше подарочных сертификатов AVA Bistro и restore:, а также выиграть другие призы Dyson и PlayStation 5 Slim Digital. Подробности можно узнать в ресторанах, которые участвуют в акции. Стоимость десерта 1 100 рублей.