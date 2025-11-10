Top.Mail.Ru

Сеть restore: совместно с ресторанами AVA Bistro выпустили десерт в виде iPhone 17 Pro Max

Александр


Сеть магазинов техники и электроники restore: в преддверии своего 20-летия приготовила ряд коллабораций на стыке технологий, искусства и моды. Первая из них — совместно с сетью ресторанов AVA Bistro. 

С 10 ноября по 10 декабря в ресторанах AVA Bistro — на Большой Никитской, Цветном бульваре, Депо Лесная и Усачевском рынке — каждый гость при покупке десерта APPLE MOOD может поучаствовать в розыгрыше подарочных сертификатов AVA Bistro и restore:, а также выиграть Apple iPhone 17 Pro Max 256 ГБ eSIM. 

Чтобы выиграть призы, нужно зарегистрировать чек на сайте restore:. Победителей будут выявлять после завершения конкурса случайным образом. В акции участвует AVA Bistro на Большой Никитской, Цветном бульваре, Депо Лесная и Усачевском рынке.

«На протяжении 20 лет restore: является проводником для миллионов покупателей в мир инноваций, технологий и гаджетов — Apple и других мировых производителей. А в этом году празднует свой юбилей. Именно поэтому iPhone 17 Pro Max в оранжевом оттенке, который стал лидером продаж, представлен как главный герой коллаборации» — прокомментировала Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung).

11 ноября бренд restore: отмечает 20-летие и в течение ноября готовит много активностей.
Комментарии

tellurian
+2693
tellurian
На маркетпелйсах продают шоколадные айфоны 15/16 про Максы. Купил в подарок на Новый год :)
2 часа назад в 18:26
#