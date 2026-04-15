Дешевле только бесплатно: Apple готовит ультрабюджетный Mac за $299

Фархад


Буквально недавно Apple разгромила рынок ноутбуков выпуском бюджетного MacBook Neo, а уже сейчас компания готовится захватить и настольный сегмент. По данным китайских медиа, нас ждёт анонс Mac Neo с ценником вдвое ниже, чем у лэптопа.

Портал MyDrivers пишет, что Apple вынуждена выпустить такое устройство в качестве «ответных мер» на дефицит Mac mini и это одновременно позволит ей привлечь новую аудиторию. Речь идет о максимально доступном компьютере для повседневных задач. Внутри будет стоять чип A19 Pro, который уже используется в iPhone 17 Pro. Для базовых задач вроде браузера, документов и мультимедиа этого более чем достаточно, но для монтажа или тяжелых вычислений он заметно уступает чипам серии M.



По конфигурации обещают минимум 12 ГБ оперативной памяти. Такой подход позволит Apple использовать массовое производство чипов A-серии, снижая себестоимость и избегая конкуренции за более дорогие M-чипы.

Но главной особенностью может стать дизайн: во-первых, Mac Neo будет более компактным, во-вторых, он получит пластиковый корпус вместо алюминия. Также Apple сократит количество портов, оставив всего два USB-C по 10 Гбит/с.

Ожидается, что базовый Mac Neo будет стоить всего $299, что в два раза дешевле текущего Mac mini. Если это подтвердится, Apple фактически займёт сегмент сверхдоступных ПК и сможет резко расширить аудиторию.
Источник:
MyDrivers
Cсылки по теме:
9 веских причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Samsung взвинтила цены на смартфоны Galaxy, но Apple не поддается — у нее есть план, как всех удивить
Твой Mac может выглядеть намного круче. Эта бесплатная утилита превращает рабочий стол в живую панель с часами и погодой

На российских дорогах появились камеры совершенно нового типа
Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными

Комментарии (3)

Gabriel
Следовало ожидать.
Видимо на очереди
iMac 17 Neo
iPad Neo
Отличная стратегия.
15 апреля 2026 в 21:09
Alex82 Gabriel
А что за iPad Neo? Какой там проц. будет стоять? 5 -7 летней давности?🤔
15 апреля 2026 в 21:23
Gabriel Alex82
9,7’ дисплей 128 и 256, проц от прошлогоднего базового айпада, такие же веселые цвета, блока зарядки в комплекте нет. Примерно так 199$ и 249$.
Линейка Neo это школьное предложение, ноут вышел прямо под spring break ( это весенние каникулы в сша еще пасхальными называют)
Вчера в 23:31
