Дешево и сердито: российские онлайн-кинотеатры заполнят корейские фильмы

Артем
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Российские стриминговые сервисы прикупили 26 фильмов и сериалов у южнокорейских студий. Общая сумма сделок составила $1,2 млн. Сервисы признают низкую заинтересованность зрителей в данном контенте, но так дешевле, чем выпускать собственные проекты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Результатами сделок поделился представитель государственного южнокорейского агентства креативного контента Ким Се Ву, после минувшей выставки World Content Market 2024. Среди приобретенных проектов оказались «Кайроc» («Кинопоиск»), «Императрица Ки» («Иви»), «А-ран и магистрат» («Иви») и другие. Также отечественные сервисы ведут переговоры с корейскими компаниями на эксклюзивное право локализовать проекты на русский язык.

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По словам источника, онлайн-кинотеатры понимают, что корейские ленты не вызывают большого ажиотажа среди российских зрителей, однако способны увеличить объем новинок после ухода западных студий. 

Кроме того, покупка обходится значительно дешевле производства оригинальных проектов — потраченных $1,2 млн (~111 млн рублей) на 26 фильмов и сериалов из Южной Кореи хватит всего на пару серий российского сериала.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4038
st00p1dm0nkey
Корейский кинематограф своеобразный, но они вполне годноту делают: «я видел дьявола», «поезд в пуссан», «криминальный город», «воспоминания об убийстве» и так далее, есть что посмотреть.
Остальное смотрим на кинопабе и аналогичных сервисах)))
Сегодня в 14:09
#
kardigan
+3005
kardigan
Нравятся корейские фильмы и сериалы. Делают очень годные вещи, как впрочем и испанцы!
А вот французы и британцы гонят откровенное фуфло-ну не ихнее это.
Сегодня в 14:17
#
st00p1dm0nkey
+4038
st00p1dm0nkey kardigan
Согласен, французы раньше были топ.
Сегодня в 14:22
#
+26
birowa AID_000373.42bf4b126a52453693d4809d8d4c852b.1819
Точно! Будем гулять по Корее с Юга на Север! А мы пойдём на Север (с) как укзует Великий свежепереизбранный Кормчий из-за красной стены с зубцами…
Оказывается народу нравится путь Чучхе, кто бы мог подумать…
Сегодня в 15:46
#
+618
jkttim
Мне единственное, что понравилось из южной Кореи это Игра в кальмара.
2 часа назад в 18:09
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