Дешево и сердито: российские онлайн-кинотеатры заполнят корейские фильмы

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Российские стриминговые сервисы прикупили 26 фильмов и сериалов у южнокорейских студий. Общая сумма сделок составила $1,2 млн. Сервисы признают низкую заинтересованность зрителей в данном контенте, но так дешевле, чем выпускать собственные проекты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».Результатами сделок поделился представитель государственного южнокорейского агентства креативного контента Ким Се Ву, после минувшей выставки World Content Market 2024. Среди приобретенных проектов оказались «Кайроc» («Кинопоиск»), «Императрица Ки» («Иви»), «А-ран и магистрат» («Иви») и другие. Также отечественные сервисы ведут переговоры с корейскими компаниями на эксклюзивное право локализовать проекты на русский язык.По словам источника, онлайн-кинотеатры понимают, что корейские ленты не вызывают большого ажиотажа среди российских зрителей, однако способны увеличить объем новинок после ухода западных студий.Кроме того, покупка обходится значительно дешевле производства оригинальных проектов — потраченных $1,2 млн (~111 млн рублей) на 26 фильмов и сериалов из Южной Кореи хватит всего на пару серий российского сериала.