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Дешевые проводные наушники с AliExpress оказались беспроводными. Проверьте свои

Олег

Фото: Unsplash


В сети рассказали о странной конструктивной особенности недорогих проводных наушников из Китая. Информация опубликована в Wired.

Согласно источнику, китайские подвальные инженеры нашли хитрый способ продавать поддельные EarPods для iPhone со штекером Lightning. По умолчанию Apple всеми силами блокирует сторонние аксессуары с Lightning, поэтому многие китайские «уши» могут либо ограниченно, либо совсем не работать с iPhone. Но выход найден — беспроводные проводные наушники.

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Оказывается, всё больше дешевых проводных наушников с AliExpress и других китайских площадок оснащены Bluetooth-модулем. Таким образом изготовитель пытается обойти сертификацию Apple и её всевозможные запреты. Чтобы всё работало корректно, фейковые EarPods оснащаются Bluetooth-приемником, встроенным в Lightning-коннектор. Он питается сам и передает питание в наушники от порта, но музыка при этом передается по беспроводу.

Похоже, что сделать такие полубеспроводные наушники обходится дешевле, чем TWS, поскольку изготовителю не нужно тратиться на аккумуляторы и кейс. Покупатель на первый взгляд от всего этого только выигрывает, однако на деле получает путаницу и глюки с подключением. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+263
mr.panda
Что ты такое?!
Сегодня в 17:17
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Mers
+5164
Mers
В чем смысл?
Если продают как оригинал, то махинация вскроется при подключении.
Или продают с проводами, потому как некоторым людям, с эстетической точки зрения, именно так нужно и никак иначе?
2 часа назад в 18:03
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