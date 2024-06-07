Дешевые проводные наушники с AliExpress оказались беспроводными. Проверьте свои



В сети рассказали о странной конструктивной особенности недорогих проводных наушников из Китая. Информация опубликована в Wired.



Согласно источнику, китайские подвальные инженеры нашли хитрый способ продавать поддельные EarPods для iPhone со штекером Lightning. По умолчанию Apple всеми силами блокирует сторонние аксессуары с Lightning, поэтому многие китайские «уши» могут либо ограниченно, либо совсем не работать с iPhone. Но выход найден — беспроводные проводные наушники.







Оказывается, всё больше дешевых проводных наушников с AliExpress и других китайских площадок оснащены Bluetooth-модулем. Таким образом изготовитель пытается обойти сертификацию Apple и её всевозможные запреты. Чтобы всё работало корректно, фейковые EarPods оснащаются Bluetooth-приемником, встроенным в Lightning-коннектор. Он питается сам и передает питание в наушники от порта, но музыка при этом передается по беспроводу.



Похоже, что сделать такие полубеспроводные наушники обходится дешевле, чем TWS, поскольку изготовителю не нужно тратиться на аккумуляторы и кейс. Покупатель на первый взгляд от всего этого только выигрывает, однако на деле получает путаницу и глюки с подключением.