Дешёвые товары из-за рубежа на маркетплейсах скоро исчезнут

Товары стоимостью до 200 евро — освобождаются от таможенной пошлины, но облагаются НДС, который к 2029 году вырастет до 22%.

Товары стоимостью свыше 200 евро — облагаются и пошлиной (15% от превышения лимита в 200 евро, но не менее 2 евро за кг веса), и новым НДС.

Отображение налога — покупатель увидит сумму НДС отдельной строкой при оформлении заказа.

Минфин России анонсировал введение налога на добавленную стоимость (НДС) для товаров, которые россияне заказывают на маркетплейсах из-за рубежа. Сейчас такие покупки облагаются таможенной пошлиной только в том случае, если их стоимость превышает 200 евро. Новый налог будут платить все покупатели независимо от цены товара, но ставку предлагается вводить постепенно: в 2027 году — 7%, в 2028-м — 14%, а с 2029 года — полные 22%. Цель изменений — уравнять налоговую нагрузку между иностранными и российскими продавцами.Ключевые изменения:Таким образом, с 2027 года даже недорогие заграничные товары подорожают для россиян минимум на 7%, а дорогая электроника и автозапчасти — ещё больше.Аналитики сходятся во мнении, что цены вырастут, но не одномоментно, поскольку поэтапное введение налога призвано смягчить этот процесс. Рост цен, скорее всего, будет соответствовать установленной ставке НДС (то есть примерно на 7% в 2027 году и дальше по нарастающей). Однако эксперты выделяют несколько возможных сценариев: рост может быть прямым (на 22% к 2029 году для товаров с минимальной маржой), частичным (на 10-15%, если крупные продавцы возьмут часть нагрузки на себя) или даже привести к перераспределению спроса в пользу российских аналогов.