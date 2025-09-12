Дешёвых iPhone Air в России можно не ждать







Компании Apple пришлось отложить старт продаж нового iPhone Air в Китае из-за проблем, связанных с использованиям eSIM на территории страны.

Apple уже убрала с китайской версии сайта все упоминания о предзаказах и начале поставок iPhone Air, поскольку ей так и не удалось добиться одобрения местных регуляторов. Ранее компания анонсировала сотрудничество с China Unicom для обеспечения поддержки eSIM в этой модели. Теперь Apple заявила, что все три государственных оператора связи – China Unicom, China Mobile и China Telecom – «предоставят поддержку eSIM, но позже — после получения одобрения регулирующих органов».

По опыту с прошлогодними релизами мы знаем, что на российских маркетплейсах довольно часто можно встретить iPhone, предназначенные для китайского рынка (двухсимочные). Зачастую они обходятся дешевле японских, эмиратских или европейских версий, но в них до сих пор не работают функции Apple Intelligence. Добавим высокий спрос на новинку на старте и ограниченные возможности поставки из других стран. Исходя из всего этого можно предположить, что в ближайшие месяцы дешёвых iPhone Air в России не будет.