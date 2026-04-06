Дешёвых товаров от китайцев на Wildberries больше не будет?

Wildberries по требованию Федеральной антимонопольной службы выравнит комиссии для российских и китайских продавцов. Сейчас иностранные селлеры платят маркетплейсу в разы меньше — 11-14%, тогда как российские отчисляют до 50-60% от финальной стоимости товара с учётом логистики. Решение принято по итогам заседания Экспертного совета ФАС, где регулятор указал маркетплейсу на необходимость скорректировать практики работы с продавцами.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Новые правила фактически ликвидируют ценовое преимущество китайских продавцов, которые за счёт низких комиссий могли устанавливать более привлекательные для покупателей цены. Российские селлеры неоднократно жаловались на неравные условия.Кроме выравнивания комиссий, Wildberries автоматизирует механизм добровольного отказа продавцов от скидки на товары за счёт площадки. Теперь селлеры смогут включать или отключать участие в акциях через личный кабинет, тогда как раньше их могли принудительно вовлекать в маркетинговые кампании.Wildberries также разрабатывает единую коммерческую политику, которая будет включать принципы ценообразования на платформе и правила предоставления скидок за счёт маркетплейса. Документ в ближайшее время направят на согласование в ФАС. В Wildberries заявили, что эти меры направлены на обеспечение «прозрачных и предсказуемых условий работы» для всех предпринимателей.В марте 2026 года ФАС указала Ozon и Wildberries на необходимость скорректировать практики работы с продавцами, в том числе из-за разных условий ведения бизнеса для российских и иностранных участников. В январе замглавы Минпромторга Роман Чекушов заявлял, что в правительстве обсуждается новая концепция торговли на маркетплейсах, согласно которой с российских и иностранных продавцов будут брать равную комиссию.