Дешёвый и мощный заменитель Dyson? Xiaomi выпустила пылесос Mijia 4 Pro с огромной док-станцией для самоочистки

Китайский производитель разных полезных вещей Xiaomi порадовал фанатов бренда новым беспроводным пылесосом Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro. Модель получила функции, которые раньше встречались только в дорогих устройствах: автоматический сбор пыли, умную подсветку загрязнений и систему защиты от наматывания волос. При этом цена составила всего $220.Главной особенностью модели стала система автоматической выгрузки мусора. После уборки пылесос сам переносит пыль и мусор в контейнер на 3 л внутри зарядной станции. Xiaomi заявляет, что процесс занимает всего 11 секунд, а сам мешок с антибактериальным покрытием можно не менять до 100 дней. За уборку отвечает бесщеточный мотор с частотой вращения 120 000 об/мин. Максимальная мощность всасывания достигает 230 АВт и 25 000 Па. Этого достаточно для уборки шерсти животных, мелкой пыли, наполнителя и крупного мусора.Вдобавок пылесос Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro получил систему обнаружения пыли с углом обзора 180 градусов и синей подсветкой. Она помогает замечать грязь под мебелью и в темных углах помещений. Также здесь используется двойная щетка с защитой от наматывания волос. Но и на этом плюсы не заканчиваются: ещё гаджет оснащен съемным аккумулятором на 2600 мАч с автономностью до 90 минут. После уборки устройство автоматически начинает зарядку на базе. Дополнительно заявлена пятиступенчатая фильтрация с эффективностью 99,99% для частиц размером до 0,3 микрона.Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro уже поступил в продажу в Китае по цене 1499 юаней (~16 тысяч рублей на момент написания). Ждём появления на наших площадках.