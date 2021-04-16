Разработчик QWERTY-клавиатуры FlickType для Apple Watch Коста Элефтериу обнаружил, что одна из детский игр легко превращается в онлайн-казино. Он рассказал об этом в своем Twitter-аккаунте.
По умолчанию игра Jungle Runner 2k21 является довольно простым и незамысловатым бесконечным «раннером» для детей. Однако у пользователей определенных стран приложение сразу после запуска переходит в режим онлайн-казино. На самом деле, провести «метаморфозу» может любой пользователь iPhone по всему миру — достаточно включить VPN и выбрать турецкий или итальянский сервер. Открыв «раннер в джунглях», владелец устройства увидит виртуальную рулетку с возможностью делать ставки.
В App Store были размещены несколько других игр того же разработчика. Суть их сводилась к тому же — пользователь из определенной страны (или притворившийся таковым при помощи VPN) получал на своем устройстве онлайн-казино. Например, «метаморфоза» происходила с игрой Magical Forest — в результате, для загрузившего её ребенка это мог быть поистине «сказочный лес».
This @AppStore app pretends to be a silly platformer game for children 4+, but if I set my VPN to Turkey and relaunch it becomes an online casino that doesn’t even use Apple’s IAP.— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 15, 2021
🤯 pic.twitter.com/crnOOF0pNi
Стоит отметить, что в целом казино не запрещены правилами App Store — его вполне можно там разместить для той страны, законодательство которой это позволяет. Однако тот факт, что казино «притворяется» детской игрой, однозначно должен насторожить модераторов магазина приложений Apple. Скорее всего, разработчики таких псевдо-игр рассчитывают на то, что ребенок запустит приложение и случайно отправит ставки с банковской карты родителей, привязанной к аккаунту Apple ID. На данный момент приложения уже удалены из магазина.
Ранее в App Store уже неоднократно были замечены мошеннические приложения. Например, несколько VPN-сервисов, крадущих деньги с карточек пользователей, продолжают функционировать в магазине приложений Apple. От поддельного софта пострадали даже обладатели популярных крипто-кошельков Trezor. Кроме того, недавние исследования конфиденциальности смартфонов показали, что даже системные процессы iPhone отслеживают пользователя так же часто, как и в Android.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: