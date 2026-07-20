Детская мечта в кармане: как превратить iPhone в ультимативную ретроконсоль

Зайдите в официальный App Store, вбейте в поиск Delta, Gamma или PPSSPP и установите их как обычное приложение;

По закону сами эмуляторы поставляются без встроенных игр, поэтому вам придется самостоятельно найти образы нужных тайтлов в интернете (гуглите названия игр с припиской «ROM» или «ISO»);

Скачанные файлы закиньте в отдельную папку на iPhone через приложение «Файлы»;

Откройте эмулятор, добавьте ром из папки, и можете наслаждаться игрой.

В последнее время сегмент видеоигр охватила волна ностальгии по классическим проектам. И я сейчас не про ремейки игр 15-летней давности, а про классические тайтлы прошлых десятилетий, которые обретают полноценную вторую жизнь. Главным драйвером этого тренда стали эмуляторы и переосмысления ретроконсолей, позволяющие запускать культовые проекты со старых игровых приставок на современных экранах. И если владельцы Android-смартфонов годами пользовались этим преимуществом без каких-либо ограничений, то для фанатов Apple доступ к ретрогеймингу долгое время оставался закрытым. Команда Кука годами вела агрессивную политику против подобного софта, заставляя пользователей идти на сомнительные компромиссы вроде взлома системы или регулярного обновления пиратских сертификатов.Однако масштабные изменения в политике App Store положительно повлияли на ситуацию. За последние пару лет эмуляция на iOS окончательно вышла из глубокого подполья, став абсолютно легальной, безопасной и доступной каждому в один клик. Прямо сейчас в официальном магазине приложений можно найти утилиты, способные превратить ваш смартфон в любую консоль — от легендарной 8-битной «Денди» до полноценной портативной PSP. Мы изучили самые актуальные решения и собрали лучшие эмуляторы, которые помогут вам без лишней головной боли запустить шедевры игровой классики прямо на вашем iPhone.Наверняка многие из вас в своё время не застали некоторых консолей или игр. Так уж сложилось, что и в моем детстве никаких крутых игровых девайсов не было. Долгие годы моим главным проводником в виртуальный мир был слабенький компьютер на базе Pentium 3 с частотой 800 МГц и скромными 128 МБ оперативной памяти. На нем не шли актуальные на тот момент трехмерные хиты, но именно этот ПК открыл для меня великое чудо — эмуляцию.Я часами залипал в шедевры со SNES, Sega Mega Drive и Game Boy Advance, удивляясь, как на одном устройстве могут жить сотни культовых миров. Именно тогда во мне зародилась искренняя любовь к ретрогеймингу, которую я пронес сквозь годы. Ну, а сейчас всю библиотеку тех самых игр можно буквально держать под рукой. Если вы пропустили культовые части The Legend of Zelda, Warioland, Advance Wars, Castlevania, Dune II, Chrono Trigger, то вам это точно пригодится.Так можно было бы назвать документальный фильм или ролик про сам факт эмуляции ромов (зачастую пиратских) на iPhone. Исторически iOS была максимально закрытой песочницей, где любые эмуляторы официально находились под строжайшим запретом. Чтобы запустить тех же покемонов с Game Boy, пользователям приходилось совершать кучу сложных махинаций: делать джейлбрейк системы, использовать нестабильные сторонние веб-сервисы или раз в неделю вручную переподписывать сертификаты приложений через компьютер.Всё изменилось весной 2024 года, когда под давлением европейских регуляторов и антимонопольных служб Apple совершила исторический маневр и официально разрешила публикацию эмуляторов ретроконсолей в App Store. Это спровоцировало настоящий бум: разработчики, годами прятавшие свои наработки в андеграунде, легально выкатили софт в магазин. По состоянию на 2026 год эмуляция на iPhone стала легальной, доступной в один клик и безопасной.Официальные правила App Store позволяют эмулировать огромный пласт игровых платформ, но с определенными ограничениями. Давайте пройдемся по актуальной иерархии доступных систем.— лучший и самый эстетичный эмулятор для систем от Nintendo. Он в одиночку закрывает потребности любителей классики, запуская игры с NES (Денди), SNES, Nintendo 64, Game Boy (Color/Advance) и Nintendo DS. Приложение выглядит так, будто его нарисовала сама Apple: красивые обложки, плавная анимация и идеальная стабильность.— специализированный и очень качественный эмулятор первой Sony PlayStation (PS1). Сюда идут за оригинальными Resident Evil, Silent Hill и первыми частями Gran Turismo. Утилита поддерживает кастомные скины контроллеров и подтягивает обложки из сети автоматически.— легендарная утилита для запуска игр с портативной PSP. Благодаря отличной оптимизации, даже на относительно старых моделях iPhone игры запускаются в повышенном разрешении (вплоть до 4K), выдавая идеальные 60 кадров в секунду. GTA: Liberty City Stories, God of War: Ghost of Sparta и KillZone: Liberation играются великолепно.— настоящий швейцарский нож для гиков. Это огромный комбайн, работающий на системе ядер. Сюда можно загрузить базы для Sega Mega Drive/Genesis, Atari, Neo Geo, PC Engine и сотен аркадных автоматов. Интерфейс перегружен настройками, но по всеядности аналогов ему тупо нет.Увы, дальше пятого поколения консолей мобильные эмуляторы зайти не смогли. Единственное исключение — портативки по типу PSP и Nintendo DS. А вот с более тяжелыми платформами по типу PlayStation 3 или Xbox 360 всё очень сложно. На iPhone таких утилит не существует в принципе — мобильные чипы, при всей их мощности, пока не способны потянуть их сложнейшую архитектуру. К слову, сама Sony до сих пор не может полностью перенести библиотеку PS3 на PS5 или добавить обратную совместимость. Вот так контора создала самую уникальную консоль в мире с невероятно хитрой архитектурой процессора.Что касается систем поколения PS2, Nintendo GameCube, Wii и 3DS (эмуляторы вроде Folium или неофициальный Dolphin), ситуация упирается в политику Apple. Компания до сих пор запрещает использовать компиляцию JIT (Just-In-Time) в сторонних приложениях из соображений безопасности. Без JIT эмуляция графики GameCube или PS2 превращается в неиграбельное слайд-шоу с 5-10 кадрами в секунду даже на самых топовых чипах M5 в iPad Pro.Процесс превращения смартфона в консоль очень прост. Вам больше не нужны сторонние ПК и профильные навыки:Начнём с базы: доступность и легальность. Всё качается напрямую из App Store, не нужно бояться вирусов или аннулирования скрытых сертификатов системы.Второй плюс — феноменальная автономность и оптимизация. Ретро-платформы до поколения 64-бит практически не нагружают современные чипы Apple. Смартфон вообще не греется, а батарея разряжается не быстрее, чем при чтении обычной электронной книги.Ну и тут не обошлось без облачных функций. Тот же Delta умеет бесшовно синхронизировать ваши сохранения и «сейв-стейты» через iCloud или Google Drive. Можно начать проходить RPG на iPhone в дороге, а продолжить дома на iPad с того же места.Конечно! Куда без них? При всей крутизне софта, реальный опыт упирается в физические ограничения смартфона. И самый жирный минус игры на любом телефоне — сенсорный экран.У виртуальных кнопок на стекле напрочь отсутствует тактильная отдача. Если в пошаговых стратегиях или размеренных JRPG вроде Persona 2 или Final Fantasy с этим еще можно смириться, то в динамичных платформерах по типу Sonic, Super Mario или файтингах по типу MK3 Ultimate играть становится невозможно. Вы физически не чувствуете крестовину и постоянно промахиваетесь мимо кнопок прыжка или удара, что отбивает охоту играть.Да, к iPhone можно без проблем подключить по Bluetooth геймпад от PS5 или Xbox, либо купить специализированный джойстки вроде Backbone One. Но носить с собой везде отдельный тяжелый аксессуар ради 15 минут игры в метро — удовольствие сомнительное. Это рушит саму концепцию компактного мобильного развлечения.Вторая проблема — постоянные уведомления из мессенджеров, которые перекрывают экран и сбивают фокус. Лично я со временем смирился с этим фактором и перед каждым игровым сеансом принудительно перевожу смартфон в «Режим полета», чтобы банально абстрагироваться от внешнего шума и не портить атмосферу.Официальный приход эмуляторов на iOS — величайшее событие, о котором во времена моего детства нельзя было даже мечтать. Сегодня ваш iPhone способен без малейшего труда запустить тысячи великих игр, на которых выросло не одно поколение геймеров. И это отличный повод прочувствовать всю гениальность Хидео Кодзимы в первых частях культовой франшизы Metal Gear.Если вы готовы мириться со спецификой сенсорного управления или планируете играть исключительно в неторопливые текстовые и тактические шедевры, то такие эмуляторы станут лучшим решением (тем более что они бесплатны). Для динамичного ретро-экспириенса лучше докупить миниатюрный геймпад.