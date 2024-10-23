Девушка уронила айфон в расщелину между скалами. Ни за что не догадаетесь, что было дальше!



В сети появился новостной репортаж о девушке, которая несколько часов провисела вверх ногами, потому что хотела достать свой айфон. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, австралийка Матильда Кэмпбелл поехала на экскурсию в долину Хантер в Новом Южном Уэльсе и стала делать там фотографии на скалах. В какой-то момент она сделала неловкое движение и её айфон улетел делать снимки подземного царства, съехав между двумя большими валунами в узкую расщелину.







Девушка попыталась его достать, но почти сразу отправилась следом за смартфоном. Она упала с высоты трех метров и застряла между огромными камнями вверх ногами, не долетев до земли. Спасатели около часа добрались до Матильды, а потом еще несколько часов потратили на то, чтобы каким-то образом её вытащить, не повредив. Бригаде спасателей пришлось убрать семь больших камней весом до 500 кг, чтобы это сделать. Один из команды сказал, что ничего подобного он еще не делал за всю свою практику.



Девушку в итоге всё же вытащили; по словам спасателей, она сохраняла поразительное присутствие духа всё это время, как и положено тру-фанату iPhone. Смартфон, к слову, она так и не достала.