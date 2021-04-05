Кажется, Microsoft и Intel запустили новый тренд в рекламе для мегакорпораций. Теперь и Google выпустила очень странный рекламный ролик, который затмил все предыдущие. Он появился на официальном YouTube-канале компании.
Суть видео проста: Google рассказывает, насколько легко перенести файлы с любого старого смартофона на новенький Pixel — достаточно соединить их кабелем. Однако вместо старого смартфона в кадре появляется… банан, который подключен с Pixel с помощью кабеля. Такая метафора явно намекает на известную «фруктовую» компанию — Apple — однако странности на этом не заканчиваются.
В течение всего ролика между тезисами Google демонстрируются уроки каратэ. Всё заканчивается рекомендацией не использовать PIN-код «1234» на своем смартфоне, так как Pixel оборудован отличным сканером отпечатка пальца — к слову, после этого факта инструктор по каратэ одобрительно жестикулирует.
Ранее Intel выпустила серию рекламных роликов, в которых сравнивает ПК на своих процессорах и Apple Mac — не в пользу последнего. Видео быстро набрали популярность, так как Intel пригласили на роль фаната ПК Джастина Лонга, который снимался в рекламе Mac несколько лет назад. После этого Microsoft сняла видеоролик, в котором неизвестный BackBook противопоставляется «более совершенному» Surface — демонстрируя возможность отделять его экран от клавиатуры, актер пытается сделать то же самое с BackBook и притворяется, будто ломает его пополам.
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