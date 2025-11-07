Top.Mail.Ru

«Динамический остров» обмельчает: iPhone 18 Pro будет похож на Xiaomi 5-летней давности

Фархад

18

Авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station утверждает, что Apple тестирует новую технологию миниатюризации камеры, чтобы уменьшить размер фронталки в моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ради укорачивания Dynamic Island.

Согласно утечке, Apple уже тестирует одиночный вырез HIIA в небольшом «динамическом островке». HIAA — технология производства дисплеев, разработанная Samsung, которая позволяет интегрировать фронтальные камеры в OLED-панели, не занимая слишком много активной площади экрана. Вся суть заключается в точном сверлении небольшого отверстия в активной области пикселя с помощью лазерного микросверла, в результате чего получается небольшая точка под фронталку.

Стоит отметить, что ещё в мае в сети появился инсайд относительно планов Apple по использованию этой технологии с подэкранным сканером Face ID. При этом журналисты The Information уверены, что селфи-камера переедет в левый верхний угол экрана.

Ожидается, что iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, следующий iPhone Air и складной iPhone Fold выйдут в сентябре 2026 года.
1
