«Динамический остров» обмельчает: iPhone 18 Pro будет похож на Xiaomi 5-летней давности

Авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station утверждает, что Apple тестирует новую технологию миниатюризации камеры, чтобы уменьшить размер фронталки в моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ради укорачивания Dynamic Island.
Стоит отметить, что ещё в мае в сети появился инсайд относительно планов Apple по использованию этой технологии с подэкранным сканером Face ID. При этом журналисты The Information уверены, что селфи-камера переедет в левый верхний угол экрана.
Ожидается, что iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, следующий iPhone Air и складной iPhone Fold выйдут в сентябре 2026 года.