Директор Nothing назвал главный минус Apple и iPhone в 2025-м. Попробуйте не согласиться

Олег

Тим Кук


Карл Пэй прошелся по Apple и другим производителям смартфонов в новом интервью для зарубежных СМИ. Подробности собраны в 9to5Mac.

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Согласно источнику, Карл Пэй — основатель и генеральный директор Nothing — пожаловался, что Apple больше его не вдохновляет. Во времена iPod и первого iPhone компания действительно восхищала и завораживала его ум; «именно поэтому я в этой отрасли», сказал Пэй. Однако сегодня все изменилось:

«Сейчас креативные компании прошлого стали очень большими и очень корпоративными, и они больше не очень креативны. Они больше не вдохновляют молодое поколение», — Карл Пэй. 

Среди прочего, основатель Nothing раскритиковал Apple Intelligence и назвал проект полностью провальным:

«В прошлом году они рассказали очень большую историю об Apple Intelligence. Сейчас, год спустя, это не более чем несколько сгенерированных эмодзи. Так что это сделало потребителей очень скептичными». 

При этом сам Карл является большим сторонником ИИ и уверен, что за нейросетями будущее. Он считает, что главное приложение на смартфоне в ближайшей перспективе — это сама ОС, которая будет знать пользователя от и до, и выполнять все действия вместо него.

«Я считаю, что в будущем весь телефон будет иметь только одно приложение — и это будет ОС. ОС будет хорошо знать своего пользователя и будет оптимизирована для этого человека Следующий шаг после персонализации на основе данных, по моему мнению, — это автоматизация. То есть система знает вас, знает, кто вы, и знает, чего вы хотите. В будущем ваш телефон будет предлагать вам, что вы хотите сделать, а затем автоматически делать это за вас», — Карл Пэй. 

Он признает, что прямо сейчас никто не поймет такой сценарий. Если производитель смартфонов выйдет и скажет «мы убрали со смартфона все приложения», его просто засмеют. Но в перспективе 7-10 лет это постепенно должно произойти. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

ierom
+181
ierom
да. топтание на месте...
Сегодня в 16:09
#
kardigan
+4005
kardigan
Да уж. В сфере помощников и ИИ apple плетётся в самом хвосте и вроде как совсем не отдупляет, что по итогу вполне может оказаться на месте NOKIA, которую сама уничтожила.
Сегодня в 16:35
#
tellurian
+2428
tellurian
Сюжет фильма с Брюсом Уиллисом всё ближе будет. Сидеть в кресле и жить в виде Аватара.
Сегодня в 16:48
#
+76
arnikrock
Android спасает в спешке конкурентов от преждевременной смерти. Лишь бы в гонке этой сам не задохнулся.
час назад в 18:42
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