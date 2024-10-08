Discord перестал работать в России

Александр


Российские пользователи столкнулись с недоступностью Discord. Этот сервис представляет собой мессенджер с возможностью внедрения различных инструментов (в том числе нейросетевых ботов). Он популярен среди геймеров, разработчиков и криптовалютных энтузиастов.

Discord перестал работать в России 8 октября — сайт и приложение не открываются, хотя в других странах жалобы на его недоступность не замечены.

Известно, что Роскомнадзор внёс несколько ссылок на страницы Discord в перечень заблокированных. Кроме того, этот сервис был оштрафован за отказ заблокировать доступ к определённой информации для российских пользователей. На прошлой неделе ФСБ предупреждала россиян об опасности его использования. Также ходили слухи, что российские власти готовятся либо к полной блокировке Discord, либо к его замедлению по аналогии с YouTube.

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Комментарии

+4785
Carter_Mayers
Идиоты, у них всё опасно, где нет пропаганды, Соловья, Скабы и прочих продавшихся недожурналистов. Все враги, кто не кричит об успехах и не любит президента и компашку. Аналогов чего нет, того типа и не надо, Rutube, показал как они могут и умеют, ага
час назад в 15:56
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Lord
+633
Lord
А у вас?
57 минут назад
#
Ckor_30
+693
Ckor_30
Всё работает опять вбросы
25 минут назад
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