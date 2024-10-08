Российские пользователи столкнулись с недоступностью Discord. Этот сервис представляет собой мессенджер с возможностью внедрения различных инструментов (в том числе нейросетевых ботов). Он популярен среди геймеров, разработчиков и криптовалютных энтузиастов.
Discord перестал работать в России 8 октября — сайт и приложение не открываются, хотя в других странах жалобы на его недоступность не замечены.
Известно, что Роскомнадзор внёс несколько ссылок на страницы Discord в перечень заблокированных. Кроме того, этот сервис был оштрафован за отказ заблокировать доступ к определённой информации для российских пользователей. На прошлой неделе ФСБ предупреждала россиян об опасности его использования. Также ходили слухи, что российские власти готовятся либо к полной блокировке Discord, либо к его замедлению по аналогии с YouTube.
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