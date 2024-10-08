Discord заблокирован в России: геймерам придется искать новый сервис



Роскомнадзор принял решение заблокировать мессенджер Discord на территории России. Об этом пишут «Ведомости».



Подписаться на iGuides в Telegram , чтобы узнать обо всем первым. Роскомнадзор принял решение заблокировать мессенджер Discord на территории России. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, Роскомнадзор многократно направлял требования удалить запрещенный контент из мессенджера, однако ряд материалов там всё еще остается и не удаляется площадкой.





«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — пресс-служба РКН.



Напомним, что в 2023 году Discord получил штраф в размере 6 млн рублей за неудаление противоправной информации. Тогда мессенджер проигнорировал судебное решение и не пошел на диалог с регулятором.