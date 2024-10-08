Discord заблокирован в России: геймерам придется искать новый сервис

Олег

Discord


Роскомнадзор принял решение заблокировать мессенджер Discord на территории России. Об этом пишут «Ведомости».

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Согласно источнику, Роскомнадзор многократно направлял требования удалить запрещенный контент из мессенджера, однако ряд материалов там всё еще остается и не удаляется площадкой.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — пресс-служба РКН. 

Напомним, что в 2023 году Discord получил штраф в размере 6 млн рублей за неудаление противоправной информации. Тогда мессенджер проигнорировал судебное решение и не пошел на диалог с регулятором. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

tellurian
+1936
tellurian
Всё во вред простым людям ;(
час назад в 21:03
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YABLOKOFON
+302
YABLOKOFON
Не только геймерам свошники жалуются что их откинуло в 2022 год 😂

«Это френдлифаер огонь по своим»
47 минут назад
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