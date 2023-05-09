Дисплеи будущих iPhone могут стать по-настоящему огромными

Олег

iPhone 16

Фото: MacRumors

Компания Apple может увеличить диагональ дисплеев будущих моделей iPhone. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, подробностями поделился проверенный аналитик и инсайдер Росс Янг. Он рассказал о «яблочных» флагманах 2024 года — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Янг уверен, что Apple сделает дисплеи этих смартфонов еще больше, чем сейчас — диагональ может вырасти до 6,3 и 6,9 дюйма против 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. О базовых моделях ничего сказано не было.

Если утечка подтвердится, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max могут получить самые большие дисплеи в истории айфонов. При этом физический размер смартфонов может остаться прежним: более ранние инсайды указывали на утоньшение рамок дисплея в будущих моделях iPhone. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Ckor_30
+665
Ckor_30
Круто 👍, а инноваций подвезут?😁
Сегодня в 13:38
#
tellurian
+5094
tellurian Ckor_30
Какие инновации вы ждёте?
Сегодня в 14:55
#
Ckor_30
+665
Ckor_30 tellurian
Вы забыли сказать главная анимация это встроенный код регион по vpn не сменить) всё 🤗
2 часа назад в 15:59
#
Dmitriy
+502
Dmitriy
собственно размер дисплея и будет главной инновацией. По традиции аккум останется прежним, проц тоже. Потом в след версии можно будет чуть частоты докинуть и батареи чуть больше.
Сегодня в 14:35
#
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