Дисплеи будущих iPhone могут стать по-настоящему огромными

Фото: MacRumors
Компания Apple может увеличить диагональ дисплеев будущих моделей iPhone. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, подробностями поделился проверенный аналитик и инсайдер Росс Янг. Он рассказал о «яблочных» флагманах 2024 года — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Янг уверен, что Apple сделает дисплеи этих смартфонов еще больше, чем сейчас — диагональ может вырасти до 6,3 и 6,9 дюйма против 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. О базовых моделях ничего сказано не было.
Если утечка подтвердится, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max могут получить самые большие дисплеи в истории айфонов. При этом физический размер смартфонов может остаться прежним: более ранние инсайды указывали на утоньшение рамок дисплея в будущих моделях iPhone.
Компания Apple может увеличить диагональ дисплеев будущих моделей iPhone. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, подробностями поделился проверенный аналитик и инсайдер Росс Янг. Он рассказал о «яблочных» флагманах 2024 года — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Янг уверен, что Apple сделает дисплеи этих смартфонов еще больше, чем сейчас — диагональ может вырасти до 6,3 и 6,9 дюйма против 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. О базовых моделях ничего сказано не было.
Если утечка подтвердится, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max могут получить самые большие дисплеи в истории айфонов. При этом физический размер смартфонов может остаться прежним: более ранние инсайды указывали на утоньшение рамок дисплея в будущих моделях iPhone.