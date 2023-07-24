Дисплей будущего iPhone будет выглядеть потрясно, но пользоваться им вы всё равно не захотите

Олег

iPhone 15 Pro


Компания Apple запросила у поставщиков полностью безрамочные матрицы для будущих iPhone. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы писали, что линейка iPhone 15 может задержаться из-за проблем с дисплеями у «прошек» — заводы применяют новую технологию сборки матриц. Теперь же появились новые подробности: оказывается, Apple собирается выпустить полностью безрамочный iPhone.

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Согласно источнику, компания отправила Samsung и LG Display запрос на разработку новых OLED-панелей, у которых не должно быть совсем никаких рамок. При этом текущий плоский дизайн экрана должен быть сохранен. Apple хочет отказаться от применения изогнутых матриц, как обычно делают другие производителя для уменьшения рамок — инженеры недовольны долговечностью таких дисплеев, а также возможными визуальными искажениями.

По данным источника, Apple хочет внедрить в будущие безрамочные дисплеи технологии инкапсуляции тонких пленок и подпанельной камеры, а также увеличить за счет их пространство в корпусе для антенны, вдобавок снизив помехи связи.

Полностью безрамочный дисплей однозначно будет выглядеть крайне эффектно, но опыт их использования вызывает большие сомнения. Отсутствие рамок влечет обилие ложных нажатий, что сводит на «нет» все дизайнерские изыски. Говорят, Apple встроит безрамочный дисплей в iPhone 17 Pro. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Misha Gynin
+35
Misha Gynin
На мой взгляд безрамочники неудобны, в первую очередь тем, что будут частые ложные срабатывания.
час назад в 19:34
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+47
denisba
Ios 16.6 вышла..
8 минут назад
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