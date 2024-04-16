Дисплей дополненной реальности в электромобиле Атом будет работать на собственном ПО



Разработчики электромобиля Атом выпустили альфа-версию ПО Builder. Это конструктор приложений для дисплея дополненной реальности (AR HUD — Augmented Reality Head-Up Display), то есть набор инструментов для разработки программного обеспечения. Приложения, создаваемые в Builder, будут запускаться в электромобиле на собственном движке AR Engine.



Среди функций конструктора — создание новых приложений с возможностью использовать телеметрию электромобиля, данные ADAS, навигации и облачные данные, кастомизировать приложения, создавать игры. Конструктор приложений выполнен по принципу WYSIWYG и позволяет размещать разнообразные графические элементы, настраивать отображение и свойства AR-объектов в пределах зоны проектирования. Таким образом сторонние разработчики смогут адаптировать свои приложения для отображения интерфейсов на дисплее дополненной реальности Атома.







Электромобиль Атом будет оборудован проекционным дисплеем AR HUD. Эта технология синхронизируется со всеми системами Атома и отображает на лобовом стекле информацию о скорости движения электромобиля, навигацию, интерфейсы приложений и другие важные уведомления. AR HUD входит в комплексную систему человеко-машинного интерфейса (HMI), дополняя сенсорный дисплей на руле, голосовое управление и Атом ОС.



Оптическая система проектора настроена таким образом, что проекция воспринимается водителем так, как будто она находится на расстоянии 12 метров. Это значение позволяет не менять фокусировку зрения при переключении внимания с дороги на AR HUD и обратно. По сравнению с другими распространенными на рынке моделями, у которых виртуальная плоскость удалена от водителя на 1–5 метров, проектор Атома значительно снижает когнитивную и зрительную нагрузку. Настройки проектора могут быть адаптированы в соответствии с индивидуальными предпочтениями водителя по высоте и наклону. Каждый AR HUD планируется тестировать и калибровать с использованием машинного зрения во время установки на заводе.

На данный момент AR Engine проходит макетные испытания в инженерном центре в Москве и низковольтной лаборатории в Набережных Челнах.