Дизайн Android 16 и Gemini AI: что еще показали на Google Android Show

Артем
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Сегодня, 13 мая, в рамках ивента The Android Show, компания Google показала новый дизайн Android 16, улучшенные функции безопасности и искусственного интеллекта Gemini. Собрали все самое главное в одном материале.

Material 3 Expressive 



Главным анонсом стал Material 3 Expressive — новый дизайн интерфейса Android 16 и Wear OS 6. Google обещает подарить пользователям больше ярких динамических тем, которые будут подстраиваться под расцветку обоев, шрифтов и других элементов интерфейса.

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Появятся новые и более плавные анимации, которые будут сопровождаться тактильной отдачей. Иконки и элементы управления слегка изменятся, а фон панели управления приобретет визуальную глубину.



«Шторка» настроек позволит добавить еще больше функций для быстрого доступа.

Функция Live Updates позволяет следить за прогрессом услуги — например, временем доставки еды или вызовом такси.



Также подогнали интерфейс под круглый экран смарт-часов с Wear OS 6 и обещали увеличить автономность носимых гаджетов до 10%.

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В будущем Google пообещала представить еще больше визуальных изменений и интеграцию с другими приложениями — например, Google Photo и Gmail.

Gemini AI

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Следующим анонсом стало расширение интеграции ИИ Gemini для ряда новых устройств. Так на смарт-часах можно будет поставить напоминания или искать информацию в тексте письма, управление голосом в Android Auto станет более естественным, а телевизоры с Google TV научатся подбирать фильмы и отвечать на вопросы, дополняя ответы ссылками на YouTube. 

Повышенная безопасность

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По словам компании, Google Messages повысит эффективность блокировки мошеннических сообщений.

Функцию Find My Device переименуют в Find Hub. С ее помощью можно будет находить Bluetooth-метки, а также отслеживать местоположение родственников. 
Также в этом году Find Hub получит поддержку спутниковой связи.

Когда ждать?

Уже в этом году новые функции появятся на устройствах Pixel. Развертка для других гаджетов под управлением Android обещается чуть позже. 

Больше подробностей ожидается на мероприятии Google I/O, которое состоится 20 мая 2025 года.
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Источник:
Google
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