Apple может выпустить две совершенно новых модели MacBook в 2021 году. Об этом рассказал блогер Люк Миани, который также нередко публикует в сети слухи и утечки.
Инсайдер считает, что в конце 2021 года Apple всё-таки представит два новых MacBook. От актуальных моделей новые устройства будут довольно сильно отличаться. Как минимум, в MacBook вернутся несколько портов, которые были удалены компанией еще в 2016 году. Эта новость, несомненно, порадует профессионалов фотошопа и монтажа, так как Люк уверен, что Apple вернет разъем для SD-карт памяти. Кроме него, на правом торце устройства может оказаться и HDMI-порт, а также один дополнительный Thunderbolt 4 с интерфейсом USB-С. Разъем для наушников сохранится. К слову, Apple может полностью отказаться от сенсорной панели Touch Bar в пользу функциональных клавиш и сканера Touch ID.
Отдельно стоит выделить утверждение, что Apple может вернуть в MacBook магнитную зарядку, которая присутствовала в нём до 2015 года включительно. На такую мысль наводит магнитный кабель питания в новом iMac 24’’, а также возрождение магнитной зарядки в линейке iPhone 12. MagSafe для MacBook, конечно, будет переработан, но будет основан на USB-С — пока неясно, каким образом это можно будет совместить.
Что касается дизайна — Миани уверен, что ожидать скругленных углов дисплея, подобно iPad Pro, не стоит. Однако внешний вид всё же претерпит изменения. Например, корпус может стать более плоским, приблизившись по дизайну к упомянутому iPad Pro.
Вслед за 16-дюймовой моделью, увеличится диагональ младшего ноутбука линейки — вместо 13,3’’ появится 14,1’’. Подобный слух ходит довольно давно — 14-дюймовый MacBook Pro ожидали еще тогда, когда об Apple Silicon M1 никто и не догадывался. Толщина корпуса уменьшится до 12-14мм — сейчас толщина Pro 16’’ составляет 16,2мм.
Скорее всего, таких показателей возможно будет добиться за счет использования чипа серии М (инсайдер упоминал о M1X), который занимает гораздо меньше места внутри устройства, чем Intel Core. Время автономной работы может составить около 23 часов в 14-дюймовой модели и до 30 часов в 16-дюймовой.
Ранее мы рассказали, что Apple собирается запустить новую функцию Apple Music Hi-Fi, которая позволит слушать музыку без сжатия и потери качества. Немало слухов ходит и об AirPods 3, которые ожидались этой весной, но теперь могут выйти в сентябре.
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А касаемо максейф, то он не нужен. Я несколько лет юзаю магнитный коннектор от Базус.