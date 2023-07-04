Дизайн «живого» Pixel 8 Pro слили в сеть. Просто посмотрите на этого циклопа

Инсайдер опубликовал фотографию будущего Google Pixel 8 Pro и продемонстрировал его дизайн. Компания серьезно изменила внешний вид смартфона.Предыдущий дизайн прожил два года с небольшим — он был представлен с Pixel 6 и 6 Pro и незначительно видоизменился в Pixel 7 и 7 Pro. Теперь же смартфон выглядит существенно иначе, хотя некоторые элементы дизайн-кода Pixel 6 всё еще прослеживаются.На фотографиях, которые опубликовали на Reddit, можно увидеть смартфон с довольно сильно скругленными краями — в корпусах двух предыдущих поколений были практически ровные углы. Но дело даже не в этом.Самым странным элементом выглядит блок камер. Его внешний вид изменен, и расположение объективов — тоже. Внутри блока объективы выглядят симметрично, но сам блок сдвинут на корпусе влево, из-за чего возникает ощущение «кривости».Скорее всего, рядом с блоком камер расположилась вспышка и датчик (предположительно, для измерения температуры тела) — для симметричности их вполне можно было разместить по одному на двух сторонах блока. Впрочем, дизайн — это дело привычки, и спустя время многим пользователям начинает нравиться то, что они хейтили ранее.Что касается технических характеристик, то инсайдеры говорят о дисплее 6,7 дюйма с частотой обновления изображения 120 Гц, новом чипе Google Tensor 3, 12 Гб оперативной памяти и 128 Гб накопитель в базовой версии. Камера будет представлена 50 Мп-модулем ISOCELL GN2 от Samsung и 64 Мп-«сверхшириком» от того же вендора.