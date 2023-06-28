Дизайнер показал идеальный складной смартфон, который захочет каждый

Олег

В сети появился концепт «идеального» складного смартфона от итальянского дизайнера. Его показали в Gizmochina.

Смартфон под названием 0/1 — это воплощение простоты и функциональности. Его главный принцип в дизайне — минималистичность, и выглядит такой концепт крайне привлекательно.

0/1

На картинках можно увидеть, что девайс имеет складную конструкцию, обеспечивающую сразу два режима использования. Если его открыть, получаешь смартфон премиум-класса, который мы привыкли видеть сегодня. А в закрытом состоянии устройство становится минималистичным телефоном.

0/1

Создатель 0/1 сделал упор на отдых от «цифрового рабства», так что режим работы в закрытом состоянии защитил бы пользователя от шквала уведомлений, ленты соцсетей и других раздражителей Интернета. Дизайнер хочет сделать внешний дисплей по технологии e-Ink, то есть потреблять на нем динамичный контент не получится по определению. Зато он отлично выполнит функции обычного телефона или, скажем, настольной док-станции с технической информацией.

0/1

Еще несколько красивых дизайнерских решений в 0/1 — блок камер сзади и цветная тканевая бирка на самом смартфоне и комплектных аксессуарах. Всё это выглядит крайне минималистично, но при этом симпатично и стильно. Было бы здорово, если бы какой-нибудь бренд А-класса взял на вооружение данный концепт. 

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Источник:
Gizmochina
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