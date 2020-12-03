





Apple, вероятно, уже во всю работает над iOS 15, которая получит развитие различных элементов интерфейса четырнадцатой версии. На YouTube появился свежий концепт грядущей операционки с демонстрацией интересных идей.Автор ролика — дизайнер Hacker 34 демонстрирует, как могла бы выглядеть iOS 15 на iPhone. Его концепт не так уж и сильно отличается от того, что мы используем прямо сейчас за исключением некоторых деталей. Среди предложенных идей интересно выглядят интерактивные виджеты.Дизайнер также продемонстрировал несколько интересных функциональных возможностей, например, установку стороннего голосового ассистента по умолчанию. Таким образом пользователи, которым не нравится Siri, могли бы отдать предпочтение помощнику Google, ну или «Алисе».Hacker 34 не забыл упомянуть функцию Always on display, отображающую важную информацию на заблокированном экране. Такая возможность пользуется популярностью среди владельцев гаджетов на Android с AMOLED-экранами.Дисплеи iPhone становятся крупнее, особенно у смартфонов Pro Max, а это означает, что пользователи уже готовы к функции многозадачности с разделенным экраном. Такая возможность довольно давно присутствует в некоторых версиях операционной системы Google. А что ждёте от iOS 15 вы, не забудьте рассказать нам в комментариях.