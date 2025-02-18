DJI представила серию Osmo Mobile 7 — лучшие стабилизаторы для iPhone

Фархад

OM7

Китайский производитель гаджетов DJI официально анонсировал новую серию стабилизаторов, в которую вошли две модели: базовая OM 7 и OM 7P.

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Обе новинки предлагают усовершенствованную трехосевую стабилизацию, функцию отслеживания ActiveTrack 7.0 и более компактный дизайн. Весят стабилизаторы по 300 г. Базовая модель получила встроенные ножки для удобного размещения на плоской поверхности, а топовая 7P вдобавок предлагает телескопический удлинитель.

Флагманская версия DJI Osmo Mobile 7P поставляется с многофункциональным модулем, который улучшает отслеживание, а также может выступать в качестве вспышки, сканера для управления жестами и приёмника для микрофона.

OM7

DJI Osmo Mobile 7P стоит $149, а стандартная модель — $89. Обе модели уже доступны в некоторых странах, поэтому на наших маркетплейсах они появятся уже через неделю.
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Источник:
PVC
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